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15 декабря 2023, 12:11 Читати українською

НБУ оштрафовал 9 финансовых компаний и 2 ломбарда

Национальный банк оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и шесть финансовых компаний — за несвоевременное предоставление ответа на требование регулятора. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и шесть финансовых компаний — за несвоевременное предоставление ответа на требование регулятора.
Фото: НБУ

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Кого оштрафовали

  • ООО «Финанс Элит Компани» (ЕГРПОУ 42746155);
  • ООО «Аванте Финанс» (ЕГРПОУ 43702061);
  • ООО «ФК „Лемурия“ (ЕГРПОУ 43275848);
  • ПО „Ломбард Премиум“ Величко Александр Викторовы и Компания» (ЕГРПОУ 36921414);
  • ПО «Ломбард «Финансовый маркет» (Частное предприятие «Асмал» и компания) (ЕГРПОУ 41864510);
  • ООО «Финансовая компания «Атлана» (ЕГРПОУ 42714783);
  • ООО «Финансовая компания «Фалькон» (ЕГРПОУ 42114342);
  • ООО «Финпром Маркет» (ЕГРПОУ 43311346);
  • ООО «Финансовая компания «Фрейзер» (ЕГРПОУ 42013017);
  • ООО «Финансовая компания «Шияна» (ЕГРПОУ 43072817);
  • ООО «Финансовая компания «Авила Финанс» (ЕГРПОУ 43646510).

Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 13 декабря и вступили в силу 14 декабря 2023 года.

Источник: Минфин
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