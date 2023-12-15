НБУ оштрафовал 9 финансовых компаний и 2 ломбарда

Национальный банк оштрафовал три финансовые компании и два ломбарда за несвоевременное представление регулятору отчетности за девять месяцев/третий квартал 2023 года и шесть финансовых компаний — за несвоевременное предоставление ответа на требование регулятора. Об этом говорится в сообщении НБУ.