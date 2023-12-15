За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1090 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 343 890 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 14 декабря: 1090 российских оккупантов, 14 танков и 20 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 343890 (+1090) человек,
- танков — 5706 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 10654 (+38) ед,
- артиллерийских систем — 8099 (+11) ед,
- РСЗО — 920 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6226 (+20),
- крылатые ракеты — 1608 (+2),
- корабли/катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10699 (+24) ед,
- специальная техника — 1189 (+4).
Источник: Минфин
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