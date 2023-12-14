SpaceX намерена увеличить рыночную стоимость до $180миллиардов

В течение прошлой недели появилась информация, что SpaceX обсуждала с инвесторами продажу ценных бумаг по $95 каждая, что предполагает общую стоимость компании на уровне $175 миллиардов. Повышающаяся оценка космической фирмы говорит о том, что среди рыночных игроков сохраняется высокий спрос на ее акции и они все еще сильно интересуются активно развивающимся Starlink. При этом сообщается, что условия и размер предложения способны поменяться.

SpaceX пока не планирует проводить листинг акций Starlink

Информация о планах космической фирмы Илона Маска насчет продажи ценных бумаг появлялась и раньше. При этом сообщалось, что речь шла о той же цене, что была зафиксирована в середине лета. В то время SpaceX заключила с инвесторами договоренности о продаже ценных бумаг по $81 каждая. Сперва предполагалось, что оценочная стоимость фирмы в ходе новой продажи ее акций составит порядка $150 миллиардов.

В lblv.com напоминают: в ноябре появилась информация, что SpaceX думает над IPO ценных бумаг проекта спутникового интернета Starlink. На нее довольно быстро отреагировал сам Илон Маск, который заявил, что сейчас все сообщения насчет таких планов не соответствуют действительности.

Ярослав Кравцов, финансовый аналитик LBLV