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14 декабря 2023, 15:10 Читати українською

Объем торговли между Турцией и Украиной достиг рекордных $8 миллиардов

С начала войны объем торговли между Турцией и Украиной достиг самого высокого исторического показателя. Несмотря на войну, турецкие инвесторы продолжают реализацию своих проектов в Украине. Об этом изданию Patronlar Dünyası сказал председатель правления Турецко-украинской бизнес-ассоциации Бурак Пехливан, пишет «Укринформ».

С начала войны объем торговли между Турцией и Украиной достиг самого высокого исторического показателя.
Фото: depositphotos

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Торговля с Турцией

По его словам, объем торговли между двумя странами достиг наивысшего уровня — $8 млрд в 2023 году, что является историческим максимумом. В т.ч. $3 млрд составил экспорт.

«Имеем турецкие инвестиции, которые достигли примерно 300 млн долл. за 22 месяца с начала войны. <…> турецкие инвесторы остаются страной, которая больше всего инвестирует в Украину», — сказал Пехливан.

«Надеюсь, когда вступит в силу Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной, которое было подписано во время визита нашего президента в Украину 3 февраля 2022 года, за три недели до войны, но ратификация которого была отложена в парламентах из-за войны, объем торговли между двумя странами превысит $10 млрд», — сказал Пехливан.

По словам главы бизнес-ассоциации, экономики двух стран не являются конкурентными, а взаимодополняют друг друга.

«Хотя в результате экономика Украины сократилась на 30%, а объем ее внешней торговли уменьшился на треть, в этом году мы бьем очередной рекорд экспорта. Сегодня Турция вошла в тройку лидеров в Украине как по показателям экспорта, так и импорта», — сказал Пехливан.

Он уточнил, что большая часть инвестиций турецкого бизнеса в Украине приходится на сферу возобновляемой энергетики. В этой сфере, в частности, работают турецкие компании Güris, Exim Holding и Pekingtas Energy.

«Турецкие компании, особенно инвестирующие в сферу возобновляемой энергетики, опоздали на украинский рынок. Однако это позднее вступление, которое обычно было недостатком, во время войны превратилось в преимущество. Потому что на сегодня 90% мощностей ветроэнергетики Украины и 30% мощностей солнечной энергетики находятся на территории оккупированных россией регионов», — передает издание слова Пехливана.

Руководитель ассоциации также напомнил, что турецкая строительная компания Onur Group является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Украине, имеет около 5 тыс. сотрудников.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
14 декабря 2023, 15:23
#
Türkiye forever…
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0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
14 декабря 2023, 16:28
#
Вони торгують с Україною так само добре як з россією
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