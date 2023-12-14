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14 декабря 2023, 14:41 Читати українською

Цены на автогаз продолжают снижаться

С 13 по 14 декабря средняя розничная цена на автогаз снизилась на 1,01 грн/л, до 33,17 грн/л. Об этом свидетельствует мониторинг Консалтинговой группы «А-95», сообщает еnkorr.

С 13 по 14 декабря средняя розничная цена на автогаз снизилась на 1,01 грн/л, до 33,17 грн/л.
Фото: auto.ria.com

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На автозаправочных станциях WOG и ОККО автогаз подешевел на 1,05 грн/л и на 1,13 грн/л — в среднем до 33,61 грн/л и 33,49 грн/л соответственно.

На 1 грн/л сбросили цену на автогаз Mango, KLO, Marshal, ZOG, Luxwen, RLS, «Катрал» и «Авантаж 7».

Такие сети как Shell, «Авиас», U.GO, Rodnik, «Рур Групп», UPG, «Укрнафта» и другие снизили цены на 0,25−2,4 грн/л.

Причины снижения цены

На аукционе Украинской энергетической биржи 12 декабря стоимость сжиженного газа снизилась до 35 000−36 000 грн/т, что на 6 200 грн/т меньше результата торгов 8 декабря и на 25 000 грн/т меньше средней цены в ноябре.

Резкое падение цен вызвано как мощным импортным объемом, так и существенным падением потребления.

Изменение розничных цен на газ на АЗК с 13 по 14 декабря 2023 г., грн/л:

Источник: Минфин
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Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
14 декабря 2023, 16:50
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Верните 26 грн за 1 литр газа…
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