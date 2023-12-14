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14 декабря 2023, 14:20 Читати українською

Правоохранители провели обыски в испанской вилле бывшего военкома Одессы. Имущество арестовано (фото)

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы.
Фото: dbr.gov.ua

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Отмечается, что против бывшего военкома возбуждено уголовное производство по нескольким статьям по фактам незаконного обогащения. ДБР задержало экс-чиновника в июле 2023 года, суд поместил его под стражу. В тот же месяц подозреваемый был уволен с военной службы.

Покупка недвижимости в Испании

«В ходе расследования, помимо прочего, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания», — говорится в сообщении.

В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м.

Также, в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.

Обыски

13 декабря 2023 года на основании присланного ДБР запроса о международной правовой помощи испанской Нацполицией проведены обыски в приобретенной родственниками военкоматной вилле и офисном помещении.

В ходе обысков изъяты документы, удостоверяющие право владения и распоряжения вышеуказанным имуществом членами его семьи.

На основании собранных доказательств и запроса ДБР компетентным органом Королевства Испания был арестован на виллу и офисное помещение.

Бывшего военкома подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368−5 УК Украины);
  • в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • в организации легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209);
  • в превышении служебных полномочий и предоставление незаконных указаний подчиненным сотрудникам о необходимости положительного решения вопроса об избегании от призыва в ряды Вооруженных Сил Украины определенным им лицам за денежное вознаграждение;
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Суд арестовал на имущество, деньги и банковские счета эксначальника Одесского областного ТЦК и СП и членов его семьи.

Другое арестованное имущество

Среди ранее арестованного имущества:

  • земельные участки общей площадью более 2 га в Одесской области;
  • два дома в Одессе общей площадью более 420 кв. м;
  • домовладение в Одессе площадью 78,5 га;
  • две квартиры и 1/3 квартиры в Одессе;
  • автомобиль Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz EQV 2022 года выпуска;
  • автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 2021 года выпуска;
  • автомобиль Porsche Macan GTS 2016 года выпуска;
  • автомобиль Audi A6 1999 года выпуска и прочее.

Правоохранители не называют имени подозреваемого, но речь идет об эксначальнике Одесского областного ТЦК и С П Евгении Борисове.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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+29
Kharakternyk
Kharakternyk
14 декабря 2023, 14:39
#
Мобілізація по українськи — це коли мобілізують не військових, а коли військові мобілізують цивільних.
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+15
matroskin
matroskin
14 декабря 2023, 15:36
#
Ну так в усьому світі, якраз в цьому Україна не виділяється.
А от регулярна армія у нас дійсно специфічна, що в 14 що в 22, поки цивільних не мобілізували, росіяки крокували по Україні як на параді, де були ті 200к регулярної армії ніхто й не зна, думаю чекали чия візьме з ним і ми як в Криму в 2014.
+
0
Riojas
Riojas
14 декабря 2023, 14:53
#
И ведь у абсолютно каждого военкома области такое есть.
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0
matroskin
matroskin
14 декабря 2023, 16:09
#
И главное никто не задается вопросами:
-как так вышло, что 1 человек мог отмазать кого угодно, ведь там куча комиссий и т. д.
-почему существовала такая система и почему руководство это устраивало
-почему его накрыла СБУ через год, а не военные в марте 2022?
-куда смотрел главком, куча профильных генералов в генштабе, военная прокуратура, служба внутренней безопасности и т. п.? Их подчиненный год греб деньги бульдозером, а до этого лопатой и никто «не знал» пока не вмешалась СБУ? Да Вы шо? То нах такие хенералы? Куча проверяющих и контролирующих, а толку ноль, что на граждане что в армии.
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0
drmx
drmx
14 декабря 2023, 15:38
#
***
И при этом даже фантазии нет как такими деньгами распорядиться…
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0
mantis05
mantis05
14 декабря 2023, 16:34
#
Гайд: становишься военным, получаешь ЗП десятилетиями, чилишь на вайбе. Начинается война: сидишь на попе ровно, мобилизуешь всех кого не лень, попутно выдаивая из них деньги. Илита нации.
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