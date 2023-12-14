Эксакционеру Приватбанка Витязю не удалось через суд вернуть акции банка

Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску эксакционера Приватбанка Александра Витязя к Министерству финансов о признании недействительным договора продажи акций государству во время национализации банка и обязательства вернуть ему акции финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Отмечается, что производство было закрыто из норм Закона 590-ІХ.

«Приватбанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое тянулось с 2018 года. С момента национализации банка эксвладельцы и эксменеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции.

Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, принятых в течение этого года по делам Дубилета, Коломойского, Боголюбова, — свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и для наших международных партнеров", — заявили в банке.

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Кто такой Александр Витязь

До национализации Приватбанка Александр Витязь был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером.

В 2017 году Витязь почти синхронно с другими эксвладельцами, эксменеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in.

В Приватбанке отметили, что после принятия Закона 590-ІХ и успешного применения его норм Большой Палатой Верховного Суда, часть «обжалователей» национализации забрала свои иски или дела были закрыты судом.

Согласно предписаниям данного закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами банка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов.