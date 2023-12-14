Эксакционеру Приватбанка Витязю не удалось через суд вернуть акции банка

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 декабря 2023, 13:06 Читати українською

Эксакционеру Приватбанка Витязю не удалось через суд вернуть акции банка

Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску эксакционера Приватбанка Александра Витязя к Министерству финансов о признании недействительным договора продажи акций государству во время национализации банка и обязательства вернуть ему акции финучреждения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Хозяйственный суд города Киева закрыл производство по делу по иску эксакционера Приватбанка Александра Витязя к Министерству финансов о признании недействительным договора продажи акций государству во время национализации банка и обязательства вернуть ему акции финучреждения.
Фото: agronews.ua

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что производство было закрыто из норм Закона 590-ІХ.

«Приватбанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое тянулось с 2018 года. С момента национализации банка эксвладельцы и эксменеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции.

Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, принятых в течение этого года по делам Дубилета, Коломойского, Боголюбова, — свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и для наших международных партнеров", — заявили в банке.

Читайте также: Приватбанк не вернут бывшим владельцам: суд принял окончательное решение

Кто такой Александр Витязь

До национализации Приватбанка Александр Витязь был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером.

В 2017 году Витязь почти синхронно с другими эксвладельцами, эксменеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in.

В Приватбанке отметили, что после принятия Закона 590-ІХ и успешного применения его норм Большой Палатой Верховного Суда, часть «обжалователей» национализации забрала свои иски или дела были закрыты судом.

Согласно предписаниям данного закона производство по всем подобным судебным делам подлежит закрытию, если бывшими акционерами банка избран ненадлежащий способ защиты своих интересов.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами