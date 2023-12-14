НБУ и НКЦБФР подготовят новую версию закона о криптовалютах

Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) подготовят обновленную версию законодательства о регулировании криптовалютного рынка в Украине. Об этом говорится в меморандуме , заключенном между правительством страны и МВФ.

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Согласно документу Международный валютный фонд предупредил об угрозах рынка виртуальных активов для стабильности цен и эффективности монетарной политики.

Для предотвращения рисков правительства Украины рекомендовано усовершенствовать существующую правовую базу с учетом технической помощи МВФ и привести ее в соответствие с передовой международной практикой.

Когда представят новый документ

Ожидается, что новый документ будет представлен до конца июня 2024 года.

Напомним

Вступление утвержденного в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения операций с цифровыми активами. Кроме того, сам текст нормативного акта был обновлен с учетом норм европейского регламента MiCA.

17 ноября 2023 года парламент зарегистрировал альтернативный проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об урегулировании оборота виртуальных активов в Украине».