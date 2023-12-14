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14 декабря 2023, 12:10 Читати українською

В 2023 году украинский экспорт ИТ-услуг может сократиться почти на 8% — исследование

В 2023 году экспорт ИТ-услуг, вероятно, снизится на 2,3 — 7,7% и составит $6,7−7,1 млрд. Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine Львовского ИТ Кластера.

В 2023 году экспорт ИТ-услуг, вероятно, снизится на 2,3 — 7,7% и составит $6,7−7,1 млрд.
Фото:depositphotos

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Падение экспорта

Согласно данным экспорт ИТ-услуг, предположительно, будет составлять $6,7−7,1 млрд, упав в диапазоне 2,3−7.7%. Следовательно, текущий год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а общий оборот ИТ-отрасли в 2023 году вырастет до $8 млрд против $7,97 млрд в прошлом году.

В 2022 году украинский ИТ-экспорт составил $7,35 млрд, что на 5,8% больше, чем в 2021 году, когда ИТ-индустрия обеспечила $6,94 млрд валютных поступлений.

По словам СЭО Львовского IT Кластера Степана Веселовского, технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике. Ведь он обеспечивает значительный объем валютных поступлений. Компьютерные услуги составляют 41,5% от общего объема экспорта. Это несколько меньше, чем в прошлом, тогда было 45,5%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
Riojas
Riojas
14 декабря 2023, 12:31
#
Кто смог — выехал. Кто не смог — многим уже не до IT. Проблемы с приемом на работу, особенно для мужиков. Что удивительного?
+
+14
nitrolog
nitrolog
14 декабря 2023, 13:19
#
Тут є люди які постійно катять бочку на айтівців, цікаво що зараз скажуть?
майже половина експорту це IT
+
0
Riojas
Riojas
14 декабря 2023, 13:27
#
Причем заметьте, для экспорта айтишки не нужны зерновые коридоры и его не нужно везти в прямом смысле слова под обстрелами. Даже электроэнергия и интернет свои. Просто не мешайте, дайте бронь и командировки. Второй год — ничего, только бусик несокрушимости.
+
0
HooToo
HooToo
14 декабря 2023, 13:37
#
«і так користі від них не було. А тепер ще і -8%»
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