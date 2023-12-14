В 2023 году украинский экспорт ИТ-услуг может сократиться почти на 8% — исследование

В 2023 году экспорт ИТ-услуг, вероятно, снизится на 2,3 — 7,7% и составит $6,7−7,1 млрд. Об этом говорится в исследовании IT Research Ukraine Львовского ИТ Кластера .

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Падение экспорта

Согласно данным экспорт ИТ-услуг, предположительно, будет составлять $6,7−7,1 млрд, упав в диапазоне 2,3−7.7%. Следовательно, текущий год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, доля IT в ВВП Украины составляет 4,9%, а общий оборот ИТ-отрасли в 2023 году вырастет до $8 млрд против $7,97 млрд в прошлом году.

В 2022 году украинский ИТ-экспорт составил $7,35 млрд, что на 5,8% больше, чем в 2021 году, когда ИТ-индустрия обеспечила $6,94 млрд валютных поступлений.

По словам СЭО Львовского IT Кластера Степана Веселовского, технологическая отрасль продолжает оставаться одной из ключевых в украинской экономике. Ведь он обеспечивает значительный объем валютных поступлений. Компьютерные услуги составляют 41,5% от общего объема экспорта. Это несколько меньше, чем в прошлом, тогда было 45,5%.