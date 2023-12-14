Обновление Worldcoin, SEC обсудила запуск биткоин-ETF: что нового на крипторынке

Worldcoin добавил поддержку Telegram, Reddit, Shopify и Minecraft

Проект Worldcoin Сэма Альтмана выпустил обновление, включающее интеграцию с приложениями Telegram, Reddit, Minecraft, Shopify и Mercado Libre.

Протокол World ID 2.0 «облегчает распознавание ботов и верифицированных людей в интернете, сохраняя при этом конфиденциальность в популярных приложениях и сервисах».

До обновления платформа уже могла подключаться к Discord, Talent Protocol и Auth0 от Okta.

«С помощью цифрового паспорта люди могут подтвердить, что они реальны, не раскрывая свою личность, а бренды могут гарантировать использование их предложений и услуг по назначению», — заявили в Worldcoin.

По данным Worldcoin, 2,6 млн пользователей уже подтвердили свой World ID с помощью сферы. В Чили и Аргентине сервисом воспользовался 1% населения, а в Португалии — 2%.

На фоне выхода обновления токен WLD за сутки вырос на 10% — с $2,3 до $2,56. По данным CoinGecko, капитализация актива выросла до $312 млн.

Напомним, протокол World ID основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью биометрических данных или телефонного номера.

BlackRock внесла изменения в структуру предлагаемого спотового биткоина-ETF

Инвестиционная компания BlackRock внесла изменения в структуру предложенного спотового биткоина-ETF, затрагивающего выпуск новых акций. Это следует из меморандума Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Внесенные компанией изменения позволят авторизованным участникам выпускать акции за наличные деньги. Это, вероятно, откроет доступ регулируемым финансовым учреждениям к криптофонду, которые не могут держать биткоины или производные криптопродукты на своем балансе из-за ограничений.

Согласно обновленной модели, компании будут переводить средства на счет брокера-дилера. Он в дальнейшем конвертирует его в биткоин, после чего разместит цифровые активы у кастодиального провайдера ETF. В случае BlackRock такой сервис предоставляет Coinbase Custody.

SEC обсудила запуск биткоин-ETF с несколькими заявителями

В последнюю неделю представители BlackRock, Grayscale, Franklin Templeton и Fidelity обсудили с чиновниками из Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) предложения на запуск спотового биткоина-ETF. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Джеймс Сэйффарт.

На обсуждении присутствовали сотрудники Департамента торговли и рынков, а также Департамента корпоративных финансов регулятора.

«Это два подразделения, которые в конце концов решат, будут ли одобрены или отклонены 19b-4 и S-1 и когда это произойдет», — пояснил Сейффарт.

Первые подобные встречи прошли в ноябре. По словам Reuters, это признак перехода к финальной стадии перед регистрацией продукта. Подобную точку зрения разделяет и Сейффарт.

Юрист Скотт Джонссон спрогнозировал единовременное одобрение регулятором всех заявок на инструмент до 10 января 2024 года.

Сейффарт призвал не ориентироваться на мысль о притоке $100 млрд в спотовый биткоин-ETF. Он отметил, что сегодня объем активов под управлением золотых биржевых фондов составляет $95 млрд и подъем к этому показателю продолжался с 2004 года.

«Продукты, получающие столь значительный приток средств, были бы крайне редким случаем успеха, даже если измерять его в течение нескольких лет», — пояснил он.

Криптобиржа Bitnomial получила лицензию клиринговой палаты в США

Криптовалютная биржа Bitnomial стала первой платформой в США, получившей лицензию на создание клиринговой палаты. Соответствующее решение Комиссия торговли товарными фьючерсами (CFTC) приняла 13 декабря 2023 года.

До этого регулятор одобрил заявку компании на ведение брокерско-дилерской деятельности в апреле 2020 года. CEO Bitnomial Люк Херстен уверен, что именно таким будет будущее криптовалютной индустрии, регулируемым и прозрачным.

Наша цель — глобальная платформа для торговли деривативами в США, которая ознаменует переход от традиционного залога в фиате и бондах к использованию виртуальных активов для этой цели. Это коснется не только торговли криптовалютами, но и физических и цифровых товаров", — заявил Херстен.

По его словам, Bitnomial долго работала над расширением охвата рынков, но делала это «за кулисами». По словам Херстена, теперь когда платформа получила необходимые лицензии, компания планирует переключиться на расширение перечня доступных продуктов и клиентской базы.

Лицензия клиринговой палаты позволит Bitnomial осуществлять взаиморасчеты по маржинальным фьючерсным и опционным контрактам путем зачета взаимных требований.