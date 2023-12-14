За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1300 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 342,8 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 декабря: 1300 российских оккупантов, 10 танков и 33 БПЛА
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Потери врага
- личного состава / personnel — около/ about 342800 (+1300) человек / persons,
- танков / tanks — 5692 (+10) ед,
- боевых бронированных машин / APV — 10616 (+22) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems — 8088 (+12) ед,
- РСЗО / MLRS — 920 (+1) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 605 (+0) ед,
- самолетов / aircraft — 324 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 6206 (+33),
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1606 (+10),
- корабли /катера/warships/boats — 22 (+0) ед,
- подлодки / submarines — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 10675 (+13) ед,
- специальная техника / special equipment — 1185 (+9)
Источник: Минфин
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