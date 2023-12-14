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14 декабря 2023, 9:02 Читати українською

Продажа жилья в новостройках возобновилась на четверть до довоенного времени — исследование «ЛУН»

Продажа квартир в украинских новостройках в третьем квартале 2023 года возобновилась на 24% от довоенного показателя, при этом спрос на жилье уже составляет 70−80%. Об этом говорится в исследовании портала недвижимости «ЛУН».

Продажа квартир в украинских новостройках в третьем квартале 2023 года возобновилась на 24% от довоенного показателя, при этом спрос на жилье уже составляет 70−80%.
Фото: freepik.com

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Согласно исследованию, в Киеве и Киевской области продажи возобновляются более медленными темпами и составляют сегодня 17% от довоенного показателя. При этом во Львове и области уровень продаж достиг 42%.

В настоящее время продажи открыты в 83% жилых комплексов в Украине, строительство возобновлено на 77% строительных площадок, отмечает «ЛУН». В декабре 2023 года в состоянии строительства находятся 916 ЖК, из них 4% уже распроданы, в 3% продажи еще не стартовали, в 5% продажи остановлены.

Больше всего ЖК с открытой продажей в киевском регионе: в Киеве — 230 объектов, в Киевской области — 182. Среди лидеров также Львовская области (238 объектов в продаже), Одесская (135), Ивано-Франковская (91), Хмельницкая (88) и Тернопольская (80).

По данным «ЛУН», после начала полномасштабного вторжения продажи стартовали в 275 ЖК, больше всего во Львовской области (79), Киевской (43), Тернопольской (29), Ивано-Франковской (24) и Закарпатской (23). Завершили продажу в этот период 294 жилых комплекса.

Директор по продаже «ЛУН» Ольга Охрименко отметила, что в последние полгода активную динамику показывает выдача ипотечных кредитов по программе «Еселя», что положительно влияет на спрос на жилье.

«Об интересе к покупке квартиры, на сегодняшний день он восстановился до уровня 70−80% после падения в феврале 2022 года до 30%. Сейчас люди снова интересуются покупкой квартиры, как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости», — сообщила эксперт.

В то же время низкие темпы ввода в эксплуатацию жилья могут спровоцировать дефицит новых квартир для участников госпрограммы под 7%, по условиям которой выбранный дом должен быть не старше трех лет. Так, по данным «ЛУН», в столице в январе-сентябре 2023 года введено на 15% меньше жилья, чем в прошлом, в Киевской области — на 35%, во Львове — на 38%.

Средние цены на новостройки

Средние цены на новостройки за год выросли почти во всех регионах, следует из исследования.

На прежнем уровне сохранились цены в Киеве (47,3 тыс. грн/кв. м), Львовской области (35,8 тыс. грн/кв. м) и Днепропетровской (39,2 тыс. грн/кв. м).

В то же время цены снизились в Одесской области — на 6% (до 33 тыс. грн/кв. м), в Винницкой — на 8% (до 31,1 тыс. грн/кв. м) и Николаевской — на 21% (до 26 ,9 тыс. грн/кв.м).

Наибольший рост средних цен на жилье зафиксирован в Харьковской области — на 35% (до 28,3 тыс. грн/кв. м), Кировоградской — на 26% (до 31,5 тыс. грн/кв. м), Хмельницкой — на 22% (до 24,3 тыс. грн/кв. м).

По данным «ЛУН», Львов удерживает первенство по дороговизне новостроек с 48,5 тыс. грн/кв. м. Далее следует Киев — 48 тыс. грн/кв. м, Ужгород — 41,5 тыс. грн/кв. м, Днепр — 40 тыс. грн/кв. м и Одесса — 36,2 тыс. грн/кв. м.

Средние цены на вторичном рынке

На вторичном рынке средние цены на жилье растут в зависимости от удаленности от зоны активных боевых действий, отметила Охрименко.

«Чем дальше регион от боевых действий, тем выше там цены. Исключение — столица. Многие жители Киева пока не возвращаются и не приняли решения о приобретении жилья. Поэтому Киев пока не поднимает цены, и даже немного их снизил», — объяснила она.

Наибольший прирост в цене на вторичном рынке за полгода показал Львов — плюс $6,4 тыс., до $58,5 тыс. за однокомнатную квартиру. Существенно выросли цены также в Ивано-Франковске (+$4,7 тыс., до $31,7 тыс.), Чернигове (+$4 тыс., до $31 тыс.) и Черкассах (+$3,4 тыс., до $38,4 тыс.).

Средние цены на двухкомнатные квартиры на вторичном рынке больше выросли в Виннице (+$8,9 тыс., до $59,9 тыс.), а также в Черновцах (+7 тыс., до $62 тыс.), Львове (+$7 тыс., до $87 тыс.) и в Черкассах (+$7 тыс., до $57 тыс.).

Трехкомнатное жилье на вторичном рынке больше подорожало также в Виннице (+$8,8 тыс., до $75,8 тыс.), Львове (+$7,7 тыс., до $108,7 тыс.), Ивано-Франковске (+$7 тыс., до $60 тыс.). В то же время, в Киеве средняя цена на трехкомнатные квартиры на вторичном рынке упала на $8 тыс., до $135 тыс.

Источник: Минфин
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