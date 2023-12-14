Национальный банк Украины установил на 14 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 37,0245 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 3 копейки.

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Валютный рынок

НБУ на 14 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,92 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро также выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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