К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро также выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 13 декабря: доллар продолжает рост, евро не отстает
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Открытие 13 декабря
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Закрытие 13 декабря
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Изменения
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36,99/37,01
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37,02/37,04
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3/3
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39,89/39,91
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39,96/39,97
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7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,75 грн. Евро покупают за 40,15 грн., а продают за 40,78 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,67, евро — 40,50−40,70 грн.
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Источник: Минфин
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