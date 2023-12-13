Курс валют на вечер 13 декабря: доллар продолжает рост, евро не отстает

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро также выросло на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 13 декабря Закрытие 13 декабря Изменения доллар 36,99/37,01 37,02/37,04 3/3 евро 39,89/39,91 39,96/39,97 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,22−37,75 грн. Евро покупают за 40,15 грн., а продают за 40,78 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,55−37,67, евро — 40,50−40,70 грн.

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