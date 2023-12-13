Кабмин согласовал подготовку к приватизации еще двух спиртзаводов

Кабинет министров внес изменения в нормативные акты, необходимые для приватизации единых имущественных комплексов государственных предприятий «Ичнянский спиртовый завод» и «Красненский завод продтоваров». Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Согласно решению Фонд государственного имущества получил основания прекратить реорганизацию этих заводов и возможность их приватизировать. Соответственно, средства по их продаже поступят в государственный бюджет.

«Ичнянский спиртовой завод» — предприятие пищевой промышленности в городе Ичня Черниговской области. В январе 2003 г. получил разрешение начать производство высокооктановых оксигенсодержащих добавок к бензину. Также завод производил этиловый спирт и изоамиловый спирт для нужд химической промышленности и барда, ликероводочные изделия. Состоит в состоянии прекращения юридического лица. В 2014 году уже не функционировал.

«Червоненский завод продовольственных товаров» расположен в поселке Красное Житомирской области. Способен производить органические растворители, стекломойные жидкости на основе технологии спиртового производства, а также спирт, ликероводочные изделия, ликеры, морсы, наливки, соки. В качестве сырья используется меласса (патока), отходы переработки сахарной свеклы, возможно использование зерна. Состоит в состоянии прекращения юридического лица.

В ведомстве также напомнили, что в августе этого года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион Струтинский спиртзавод во Львовской области со стартовой ценой 31,3 млн грн.

В сентябре самым дорогим за всю историю малой приватизации лотом, который выставил Фонд на аукцион, стал Зарубинский спиртзавод в Тернопольской области. Стартовая цена — 245,4 млн грн.