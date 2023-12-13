Азиатские валюты падают на фоне стабильного доллара

Большинство азиатских валют отступили в среду, в то время как доллар устоял, поскольку слабые данные по инфляции в США вызвали сомнения в том, что Федеральная резервная система даст сигнал по итогам заседания позднее в этот же день, пишет Іnvesting.

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Региональные валюты несли некоторые потери на последних сессиях, в то время как доллар восстановился на признаках устойчивости американского рынка труда. Данные за ноябрь также показали незначительный рост инфляции, что указывает на то, что экономика США, возможно, охлаждается не так быстро, как ожидала ФРС.

Это мнение повлияло на большинство азиатских валют, как и сохраняющиеся опасения по поводу замедления экономического роста в Китае.

Китайский юань потерял 0,1%, продолжив потери после удручающих данных по инфляции в выходные. В ноябре Китай еще больше сполз на территорию дезинфляции, что указывает на то, что экономические условия в стране остаются слабыми.

Японская иена потеряла 0,1%, отыграв большую часть недавнего ралли после сообщений СМИ о том, что Банк Японии не спешит ужесточать свою ультрамягкую политику.

Заседание Банка Японии состоится на следующей неделе, но ожидается, что центральный банк не будет менять отрицательную процентную ставку.

Австралийский доллар потерял 0,1%, а сингапурский доллар — 0,2%.

Осторожность перед заседанием ФРС привела к тому, что азиатские валюты, подверженные риску, понесли более значительные потери. Южнокорейский вон упал на 0,4%, а рингит Малайзии возглавил потери в Юго-Восточной Азии, упав на 0,5%.

Индийская рупия не изменилась, так как не получила достаточной поддержки от сильных показателей инфляции за ноябрь. Однако эти данные в основном соответствовали предупреждению Резервного банка Индии о том, что инфляция в ближайшие месяцы будет расти из-за повышения цен на продукты питания.

Индекс доллара и фьючерс на доллар немного выросли на торгах в Азии.

Ожидания рынка

Рынок по-прежнему уверен в том, что ФРС оставит процентную ставку без изменений чуть позже в среду.

Однако сильные показатели рынка труда и инфляции вызвали некоторую неопределенность в отношении перспектив центрального банка на 2024 год. Заработная плата в несельскохозяйственном секторе в ноябре выросла больше, чем ожидалось, в то время как потребительская инфляция}увеличилась и остается значительно выше целевого уровня ФРС 2% в год.

Было замечено, что трейдеры отказываются от надежд на мартовское снижение процентной ставки на фоне растущих опасений, что глава ФРС Джером Пауэлл может повторить риторику банка о повышении процентной ставки в долгосрочной перспективе

Любые «ястребиные» сигналы со стороны ФРС, скорее всего, вызовут резкий откат рисковых активов, которые резко выросли за последний месяц на фоне оптимизма по поводу разворота ФРС.