Ирландия сократит выплаты украинским беженцам и обяжет побыстрее искать жилье

Правительство Ирландии 12 декабря согласовало новые условия принятия беженцев из Украины, которые предусматривают сокращение выплат для них и уменьшение срока пребывания в государственных центрах для размещения прибывших. Об этом сообщает ирландский вещатель RTÉ.

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Согласно решению ирландского правительства, беженцам из Украины, которых приняли в государственных центрах для прибывших, будут платить 38,8 евро в неделю вместо 220 евро. В то же время после выдворения из центра выплаты в 220 евро возобновятся.

Уменьшение не коснется помощи для беженцев из Украины на ребенка, который составляет 140 евро в месяц.

Кроме того, прибывшие украинцы смогут оставаться в государственных центрах не более 90 дней, после чего должны будут переехать. Исключения будут делать только для тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания.

Правительство Ирландии в скором времени приступит к коммуникационной кампании, которая будет информировать украинцев об изменениях. Они, как ожидается, заработают с января или начала февраля 2024 года.

Министр Ирландии по интеграции Родерик О'Горман заявил, что изменения не приведут к росту количества бездомных беженцев, а помогут сдержать миграционный поток, с которым страна неспособна справиться из-за нехватки жилья.

О'Горман также отметил, что власти Ирландии усилит усилия по поощрению прибывших украинцев к поиску работы, а также помощи в поиске жилья или другого места размещения. Кроме того, у украинских детей сохранится право на поступление в местные школы.