Binance не планирует проводить IPO, KuCoin заплатит $22 млн для урегулирования иска: что нового на рынке

Coinbase впервые провела листинг токена из сети Base

DeFi-проект Seamless Protocol на базе поддерживаемой Coinbase сети второго уровня Base выпустил токен управления. Биржа начала торги по SEAM.

gm 👋 @seamlessFi является отсроченным, чтобы установить SEAM, governance token of Seamless, который является @BuildOnBase 's большой естественный lending protocol!



Did someone say wen airdrop? Keep reading for details on how to claim your airdrop? 👇 pic.twitter.com/NeztRH6oIv — Seamless Protocol 🧵 #BuildOnBase (@SeamlessFi) December 11, 2023

Команда протокола, развернутого в сентябре в виде форки лендинговой платформы Aave v3, анонсировала аирдроп актива среди ранних пользователей и поставщиков ликвидности. Регистрация для участия в разделе монет открылась 12 декабря.

Coinbase сразу же запустила торговую пару SEAM/USD. По заявлению Seamless, токен стал «первым и пока единственным» активом из экосистемы Base на платформе.

Биржа использовала для листинга процедуру Coinbase Day One со строгими требованиями, пояснил The Block анонимный участник сообщества Seamless. Он отметил, что токен должен быть по-настоящему децентрализован и не находиться в обороте до размещения на платформе.

По словам пользователя, команда протокола не привлекла никаких средств из-за выпуска SEAM. Общее предложение монеты составляет 100 млн., из которых 69% предназначены для сообщества, 20% пойдут в фонд развития экосистемы, а 8% и 3% - в поддержку основных и сторонних разработчиков соответственно.

После открытия торгов на цене $3,8 котировки SEAM за несколько часов выросли до $16,5. После чего курс скорректировался до $12,5.

KuCoin заплатит $22 миллиона для урегулирования иска прокуратуры Нью-Йорка

Криптовалютная биржа KuCoin достигла соглашения с прокуратурой штата Нью-Йорк по урегулированию претензий, в рамках которой выплатит более $22 млн.

В марте генеральный прокурор юрисдикции Летиция Джеймс выдвинула против платформы обвинение в нарушении законодательства о ценных бумагах путем нелицензированного предложения цифровых активов.

Согласно заявлению, KuCoin действовала без регистрации как брокер-дилер и «ложно представляла себя как биржу».

«Хочу проинформировать всех о наших последних комплаенс-действиях. KuCoin достигла соглашения с генеральным прокурором Нью-Йорка, подтвердив приверженность соблюдению нормативных требований», — обратился к пользователям CEO компании Джонни Лю.

KuCoin согласилась вернуть клиентам из штата средства в $16 766 642, а также заплатить правоохранительному ведомству $5,3 млн. Биржа прекратит деятельность в Нью-Йорке, закрыв аккаунты пользователей.

Утвержденное судом решение KuCoin должно быть выполнено в течение 120 дней.

Размещение Сальвадором биткоин-облигаций состоится в первом квартале 2024 года

Комиссия по цифровым активам Сальвадора одобрила размещение биткоин-облигаций Volcano Bond в первом квартале 2024 года.

🚨BREAKING NEWS🚨



Volcano Bond был только удостоен регулятора, применяемого из Digital Assets Commission (CNAD).



We anticipate the bond will be issued в предыдущий четвертый квартал 2024 года.



Это just beginning for new capital markets on #Bitcoin in El Salvador.



🇸🇻🌋🚀 — The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) December 12, 2023

Это подтвердил президент Сальвадора Найиб Букелле. Он сделал перепосты, ответив на свой же вопрос «когда».

Wen volcano bond? 🥺 — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 12, 2023

Инструменты разместят на зарегистрированной в стране платформе для блокчейн-акций и облигаций Bitfinex Securities.

Срок их обращения составит десять лет, купонная ставка — 6,5% годовых.

В январе 2023 года парламент Сальвадора принял закон, обеспечивающий правовую основу для выпуска цифровых активов, включая облигации на основе биткоина.

Предполагается, что выпуск инструмента позволит привлечь $1 млрд.

Binance не планирует проводить IPO — глава компании

У руководства биржи Binance пока нет планов по выходу на фондовый рынок. Об этом заявил CEO компании Ричард Тенг.

Он и соучредитель фирмы Йи Хэ провели первую совместную AMA-сессию в X (ранее Twitter).

Во время беседы топ-менеджеры ответили на ряд вопросов. В частности, Йи Хэ развенчала опасения пользователей в том, что платформа будет «играть против них».

По ее словам, это невыгодно в долгосрочной перспективе. Соучредитель криптобиржи подчеркнула, что Binance останется нейтральной и сделает все возможное, чтобы предоставить качественные услуги большинству пользователей.

Также стороны затронули тему IPO. Напомним, единственной публичной компанией среди криптобирж является Coinbase, вышедшая на фондовый рынок в апреле 2021 года.

Новый CEO Binance заявил, что биржа не планирует проводить IPO, по крайней мере, в ближайшей перспективе.

Кроме того, Тенг и Йи Хэ отметили следующее: