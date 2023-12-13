За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 341,5 тысячи военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 декабря: 850 российских оккупантов, 18 танков и 10 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 341500 (+850) человек,
- танков — 5682 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 10594 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 8076 (+3) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6173 (+10),
- крылатые ракеты — 1596 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10662 (+12) ед,
- специальная техника — 1176 (+6)
Источник: Минфин
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