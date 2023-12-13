Правительство Венгрии готово отказаться от вето на выделение ЕС 50 млрд евро помощи Украине в том случае, если Европейский союз разморозит предназначенные для Будапешта 30 млрд евро. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, сообщает Bloomberg.
50 млрд евро для Украины: Венгрия готова снять вето, но есть условие
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Условия Венгрии
«Финансирование Венгрии со стороны ЕС и финансирование Украины — это два отдельных вопроса», — заявил Балаж Орбан.
По его словам, если ЕС будет настаивать на том, чтобы финансирование Украины осуществлялось из измененного бюджета Евросоюза, тогда эти два вопроса станут взаимосвязанными.
Политический директор премьера Венгрии заявил, что страна по-прежнему выступает против полного четырехлетнего плана помощи и предпочла бы, чтобы ЕС предложил Украине финансирование сроком на один год без каких-либо поправок в бюджет.
По его словам, Будапешт также рассмотрит возможность внесения вклада в этот пакет.
Будапешт повышает ставки, поскольку ЕС, как ожидается, выделит около 10 миллиардов евро финансирования к среде после того, как правительство приняло законы, направленные на усиление независимости суда. Но Орбан заявил, что хочет, чтобы ЕС передал всю сумму — около 30 миллиардов евро — которая была приостановлена в прошлом году из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством.
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По словам Балаша Орбана, в рамках переговоров о помощи Украине Венгрия рассмотрит предложение ЕС по увеличению финансирования охраны границ, что является постоянным требованием Будапешта.
Также речь пойдет о дополнительных субсидиях ЕС, чтобы сделать экономику блока более конкурентоспособной.
Пакет помощи на 50 млрд евро от ЕС
В июне Европейская комиссия предложила создать для Украины специальный механизм, по которому будут предоставлены гранты и ссуды на сумму до 50 млрд евро на период до 2027 года. Он должен заменить текущую поддержку ЕС в Украине через Программу макроэкономической финансовой помощи.
Венгрия является единственной страной, регулярно пытающейся блокировать помощь Европейского союза.
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