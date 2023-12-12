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12 декабря 2023, 18:50 Читати українською

Оливье, шуба и деликатесы: Во сколько обойдется новогодний стол

Новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т. п. обойдутся на семью из 4-х человек около 2879,15 грн, то есть на 8,4% дороже, чем в прошлом. Об этом рассказал директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академик НААН Юрий Лупенко.

Новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.

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Какова стоимость новогоднего меню

Расчеты ученых Института аграрной экономики свидетельствуют, что в этом году салат «Оливье» (3 кг продуктов традиционной рецептуры) обойдется в 285,46 грн. Это на 1,3% больше, чем при праздновании Нового 2023 года.

Самыми дорогими ингредиентами блюда в этом году стали: колбаса — 127 грн за 0,5 кг (рост цен на 10% в зависимости от производителя), соленые огурцы — 38 грн за 200 г (+9,2 %), 180 г майонеза — 22,90 грн (+6,9% в зависимости от марки).

На картофель цена в этом году выросла по сравнению с прошлым годом на 75,9%, но за 5 шт. (840 г) нужно будет заплатить 11,68 грн. Цена зеленого горошка осталась на уровне прошлого года — 45 грн за 0,5 кг.

На остальные составляющие салата цены снизились: 6 шт. яиц стоят 34,56 грн (уменьшение цены на 22,2 %), 2 морковки (380 г) — 3,33 грн (на 55,3 %), 2 луковицы (230 г) — 2,99 грн (на 54, 4%).

В результате уменьшения цен на лук, морковь и свеклу (-4,8%) салат «Селедка под шубой» (1,5 кг продуктов) будет стоить на 1,2% дешевле уровня прошлого года — 133,08 грн. Львиную долю его стоимости составит филе сельди — 100 грн за 0,5 кг. Майонез (180 г) обойдется в 22,90 грн, 2 картофелины (280 г) — 3,89 грн, 1 свёкла (250 г) — 2,48 грн, 1 луковица (170 г) — 2,14 грн, 1 морковь (190 г) — 1,67 грн.

Расходы на мясные продукты выросли на 7,4%. Полкило нарезки из сырокопченой колбасы «Салями» будет стоить 270 грн (на 8% больше против цен 2023 года), подбрюшины копченой — 247 грн (+4,2%), биток из свинины свежий — 260 грн (+4%). Мясо птицы по состоянию на конец 2023 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить в среднем 159 грн (рост цены на 18,3%). В общей сложности стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 936 грн.

Традиционная для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) — в 116,66 грн, а пачка масла сливочного (200 г) — в 72,04 грн. Молочные продукты в этом году прибавили в цене 2,2−10,2%.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 328,99 грн — на 29 % больше стоимости прошлого года. Картофель (2 кг) будет стоить в этом году 27,80 грн, грибы (1 кг) — 120 грн (+54 %), перец сладкий (0,5 кг) — 67,19 грн (+12,9 %), огурцы свежие (0,5 кг) — 46 грн (+32,4%), помидоры свежие (1 кг) — 68 грн (+1,5%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 170,20 грн (рост стоимости на 0,8%). За 2 кг мандаринов заплатим 100 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем 59 грн, 1 лимон (200 г) — 11,20 грн.

Батон белого хлеба обойдется в 28 грн (+8,5 %). Шоколадные конфеты — в среднем 200 грн. за 1 кг (+8,1 %).

Бутылка шампанского «Артемовское» (0,75 л) обойдется в 179 грн. Чуть больше — 210 грн — придется заплатить за бутылку (0,5 л) бренде «Шабо» 5-летней выдержки. Рост цен соответственно на 27,9 % и 0,5 %.

Безалкогольные напитки обойдутся в 119,72 грн. За 2 л сока «Садочок» придется заплатить 59,60 грн, за воду «Моршинская» (1,5 л) — 20,32 грн, за сладкую воду «Живчик» (2 л) — 39,80 грн. Сладкие напитки выросли в цене соответственно на 19,2 и 17,8 %.

Семьям, которые могут покупать деликатесы, придется дополнительно заплатить еще около 525 грн. В зависимости от производителя баночка красной икры (120 г) обойдется в среднем 280 грн, а 200 г красной рыбы — 245 грн. Следовательно, стоимость новогоднего стола с деликатесами составит 3404,15 грн.

Стоимость бюджетного варианта новогоднего стола для жителей Киева составит 3229 грн., что на 10,1% больше стоимости новогоднего стола 2023 года. Стол с деликатесами обойдется жителям столицы в 3819 грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
12 декабря 2023, 20:15
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А во сколько обойдется стол пенсионеру у которого пенсия 3000 гривен а??? скажите ?
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Mr Bungle
Mr Bungle
12 декабря 2023, 20:56
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Так писали, читать надо!!!
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