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12 декабря 2023, 19:48 Читати українською

НАБУ объявило подозрение заместителю главы Укрнафты

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экспредседателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экспредседателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству.
Фото: Минэкономики

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По словам Бюро, речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта». Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 У К Украины.

В сообщении не указана фамилия подозреваемого, однако речь идет о Денисе Кудине, который в феврале 2023 года стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО «Укрнафта».

Кудин в Facebook подтвердил получение подозрения.

«Хочу сообщить, что сегодня мне вручено сообщение о подозрении от НАБУ, что стало для меня полной неожиданностью. Подозрение касается моего периода работы в Фонде госимущества.

Для меня принципиально важно разобраться в этом деле, чтобы ни у детективов, ни у судей, ни у общества не было вопросов этого периода моей работы. Буду доказывать свою невиновность законным способом", — написал он.

По версии следствия, экспредседатель ФГИ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).

Они заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

В уголовном производстве уже 11 подозреваемых:

  • председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);
  • лицо приближено к председателю ФГИУ (соорганизатор);
  • первый заместитель председателя ФГИУ;
  • советник председателя ФГИУ;
  • два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);
  • и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
  • два владельца ООО — победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;
  • два физических лица — соучастники преступления.

В НАБУ отметили, что должности указаны на момент совершения преступления.

Источник: Минфин
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