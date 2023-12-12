НАБУ объявило подозрение заместителю главы Укрнафты

НАБУ и САП сообщили о подозрении еще одному участнику возглавляемой экспредседателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к более чем 400 млн грн ущерба государству. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По словам Бюро, речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта». Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 255 У К Украины .

В сообщении не указана фамилия подозреваемого, однако речь идет о Денисе Кудине, который в феврале 2023 года стал исполнительным вице-президентом по вопросам корпоративной стратегии и развития в ПАО «Укрнафта».

Кудин в Facebook подтвердил получение подозрения.

«Хочу сообщить, что сегодня мне вручено сообщение о подозрении от НАБУ, что стало для меня полной неожиданностью. Подозрение касается моего периода работы в Фонде госимущества.

Для меня принципиально важно разобраться в этом деле, чтобы ни у детективов, ни у судей, ни у общества не было вопросов этого периода моей работы. Буду доказывать свою невиновность законным способом", — написал он.

По версии следствия, экспредседатель ФГИ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) и АО «Объединенная горно-химическая компания» (ОГХК).

Они заключали договоры с предопределенными компаниями и продавали продукцию по заниженным ценам. Разницу в стоимости выводили и конвертировали в интересах преступной организации.

В уголовном производстве уже 11 подозреваемых:

председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);

лицо приближено к председателю ФГИУ (соорганизатор);

первый заместитель председателя ФГИУ;

советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);

и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;

два владельца ООО — победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;

два физических лица — соучастники преступления.

В НАБУ отметили, что должности указаны на момент совершения преступления.