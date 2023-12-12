Курс валют на вечер 12 декабря: доллар рекордно вырос

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже и обновил исторический максимум. Евро также выросло на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 12 декабря Закрытие 12 декабря Изменения доллар 36,89/36,92 36,99/37,01 10/9 евро 39,76/39,78 39,86/39,87 10/9

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,10−37,69 грн. Евро покупают за 40,10 грн., а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, євро — 40,56−40,79 грн.

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