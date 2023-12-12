К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже и обновил исторический максимум. Евро также выросло на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 12 декабря: доллар рекордно вырос
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Открытие 12 декабря
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Закрытие 12 декабря
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Изменения
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36,89/36,92
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36,99/37,01
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10/9
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39,76/39,78
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39,86/39,87
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10/9
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,10−37,69 грн. Евро покупают за 40,10 грн., а продают за 40,70 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,70−37,80, євро — 40,56−40,79 грн.
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Источник: Минфин
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