Министерство финансов 12 декабря на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 5,21 млрд грн, что на 6,75 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,96 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин на аукционе продал облигации на 5,2 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,45 млрд грн под 16,88% с погашением 20 ноября 2024;
- 719,47 млн. грн. под 17,59% с погашением 15 октября 2025 года;
- 1,05 млрд грн под 18,60% с погашением 24 февраля 2027 года.
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О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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