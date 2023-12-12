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12 декабря 2023, 18:04 Читати українською

НБУ исключил из госреестра шесть небанковских финучреждений

Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений один ломбард, три финансовые компании, одного страховщика и один кредитный союз. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк исключил из Государственного реестра финансовых учреждений один ломбард, три финансовые компании, одного страховщика и один кредитный союз.
Фото: НБУ

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Так, в связи с аннулированием всех имеющихся лицензий из Государственного реестра финансовых учреждений исключены:

  • ПО «Новый Ломбард» ООО «@верс» и Компания";
  • ООО «Суплайерплюс Украина»;
  • ООО «ФК «Валта Груп»;
  • ООО «ФК «Фастлейн»;
  • ОДО «Европейская страховая группа».

Согласно последней представленной отчетности ОДО «Европейская страховая группа» за девять месяцев 2022 года объем страховых премий компании составил 2 542,2 тыс. грн, стоимость активов — 63 788,0 тыс. грн, страховые резервы — 576,0 тыс. грн. Доля рынка компании по страховым премиям составила 0,01%.

Отмечается, что после исключения из Государственного реестра финансовых учреждений страховщик теряет статус финансового учреждения.

Также Национальный банк отозвал (аннулировал) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений КС «Альтернатива» (ЕГРПОУ 26237171) на основании собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.

КС «Альтернатива» имела две лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг: на предоставление средств в ссуду, в том числе и на условиях финансового кредита, и на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату.

Объем активов КС «Альтернатива» по состоянию на 1 октября 2023 составил 2 111,82 тыс. грн (0,15% от общего объема рынка кредитных союзов).

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 8 декабря 2023 года.

Источник: Минфин
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