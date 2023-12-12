Новая почта вышла на рынок Италии

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Открытие в Италии

«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное отделение 80 Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открыть отделения в Риме и Неаполе в ближайшее время. За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 млн посылок, но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах», — рассказал Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.



Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi,2). Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг.

Срок и стоимость доставки

Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней.



Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

документы — 21 евро

посылки до 2 кг — 22 евро

посылки до 10 кг — 27 евро

посылки до 30 кг — 45 евро

грузы от 30 до 100 кг — 1.7 евро на каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг.

Напомним

Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.