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12 декабря 2023, 17:45 Читати українською

Новая почта вышла на рынок Италии

Италия стала одиннадцатой европейской страной, где заработала Nova Post.

Италия стала одиннадцатой европейской страной, где заработала Nova Post.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОткрытие в Италии«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное отделение 80 Nova Post в Европе.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Открытие в Италии

«Сегодня в Италии мы открыли юбилейное отделение 80 Nova Post в Европе. В планах расширить сеть и открыть отделения в Риме и Неаполе в ближайшее время. За год работы в Европе мы уже доставили 1,3 млн посылок, но это не просто посылки, это связь с домом, мы объединили украинцев, разделенных войной и границами. В следующем году планируем открыться во всех европейских странах», — рассказал Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.

Отделение Nova Post работает в Милане ежедневно по адресу Viale Monte Nero, 72 (угол Via Augusto Anfossi,2). Клиенты могут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг.

Срок и стоимость доставки

Срок доставки из Украины в Италию — от 5 дней.

Стоимость доставки из Италии в Украину составляет:

  • документы — 21 евро
  • посылки до 2 кг — 22 евро
  • посылки до 10 кг — 27 евро
  • посылки до 30 кг — 45 евро
  • грузы от 30 до 100 кг — 1.7 евро на каждый килограмм.

Также для клиентов доступна доставка курьером по любому адресу по всей Италии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка курьером оплачивается дополнительно +4 евро для отправки до 30 кг или +10 евро за каждые 100 кг.

Напомним

Nova Post уже вышла на рынок 11 европейских стран: Польши, Литвы, Чехии, Румынии, Германии, Словакии, Эстонии, Латвии, Италии и Молдовы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Dmitrik7
Dmitrik7
12 декабря 2023, 17:54
#
Эх, будет продана франшиза :)
+
0
Sam1991
Sam1991
12 декабря 2023, 18:19
#
2050 год, Новая почта открывает отделение на Луне. 2100 год, Новая почта уже на Марсе. 2200 год, Новая почта нашла инопланетян и открывает отделение на их планете)
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