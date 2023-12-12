В этом видео редакция «Минфина» задала экспертам рынка недвижимости вопросы, наиболее интересующие наших зрителей относительно рынка недвижимости в Украине.
Каким будет рынок недвижимости в Украине в 2024 году. Куда инвестировать и сколько можно заработать (видео)
Наши эксперты:
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Виктория Берещак — обозреватель рынка недвижимости (The Page, Минфин, Pro Деньги, Фокус).
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Марк Марченко — CEO, основатель SENSAR Development.
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Елена Маленкова — управляющий партнер в KDU Realty Group.
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Андрей Журжий — основатель и лицо Inzhur.
Источник: Минфин
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