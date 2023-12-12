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12 декабря 2023, 16:52 Читати українською

МВФ отметил риск новой холодной войны между США и Китаем

США и Китай рискуют начать «новую холодную войну», если и дальше продолжат отдаляться друг от друга, по словам представителя МВФ Гиты Гопинат, пишет Business Insider.

США и Китай рискуют начать «новую холодную войну», если и дальше продолжат отдаляться друг от друга, по словам представителя МВФ Гиты Гопинат, пишет Business Insider.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят в МВФ«Водоразделом» могут также стать изменения в инвестиционных тенденциях и растущая напряженность в торговле.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят в МВФ

«Водоразделом» могут также стать изменения в инвестиционных тенденциях и растущая напряженность в торговле.

Гопинат подчеркнула, что Китай больше не является крупнейшим торговым партнером США и потерял свои былые позиции в качестве главного направления для зарубежных инвесторов.

Риски для обеих стран сводят на нет достигнутый ранее прогресс, но плюсом является то, что и США, и Китай имеют больше экономической взаимозависимости, чем в прошлом.

«Если фрагментация будет углубляться, они могут оказаться в состоянии новой холодной войны. Такие условия могут спровоцировать уничтожение выгод от открытой торговли».

Но не одни только США сократили торговые связи с Китаем. Ряд стран, включая Мексику и Индию, а также Объединенные Арабские Эмираты, движутся в этом направлении. Более того, некогда прямые связи между Китаем и США уже заменяются косвенными.

Это видно на примере переноса производства электроники крупными американскими компаниями во Вьетнам, учитывая высокие тарифы в США на китайские товары.

В тоже время Вьетнам получает большую часть ресурсов из Китая, но большая часть его экспорта идет в США. А Мексика опередила Китай как крупнейший экспортер товаров в США в 2023 году.

Источник: Минфин
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