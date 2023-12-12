В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 1704 гибридных легковых авто (HEV и PHEV). Это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Укравтопром.
В ноябре украинцы приобрели почти вдвое больше, чем в прошлом году гибридных легковых авто. Самые популярные модели
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Новые авто
Доля новых автомобилей составляла 59%. В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов стал Nissan Qashqai (194 ед.).
На втором месте Toyota RAV-4 (105 ед.).
Тройку лидеров замыкает — Mercedes-Benz GLE (67 шт.)
Подержанные авто
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (67 шт.)
Также в лидерской тройке Toyota Prius (53 шт.) и Ford C-Max (42 шт.).
Источник: Минфин
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