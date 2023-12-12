Ark Invest продала акции Coinbase на $49,2 млн, США будет присматривать за Binance: что нового на крипторынке

Ark Invest продала акции Coinbase на $49,2 млн

В пятницу, 8 декабря, компания Ark Invest продала в общей сложности 335 860 акций биржи Coinbase из трех фондов — ARKW, ARKK и ARKF. Реализация акций принесла $49,2 млн.

Акции были проданы по цене $146,4. Стоит отметить, что эта продажа акций компанией Ark Invest вторая по величине в 2023 году. Предыдущий был в июле.

Тогда компания продала акции на $53 млн. по цене в $110,7. С начала 2023 года курс этой позиции вырос с $33,6 до $140,22.

У Ark Invest была еще одна продажа в этом месяце — 6 декабря 2023 года. В целом за прошедшую неделю, с 4 по 11 декабря, компания реализовала акции Coinbase на $73,5 млн.

Поступление средств в криптофонды составило почти $43 миллиона

Компания CoinShares представила еженедельный отчет о финансовых притоках средств в биржевые продукты (ETP). В период со 2 по 8 декабря 2023 года эксперты зафиксировали приток капитала в размере $42,8 млн.

Напомним, за прошлый отчетный период этот показатель составил около $176 млн.

Аналитики отметили интерес к продуктам, позволяющим открывать короткие позиции. Они объяснили спрос активным ростом стоимости цифровых активов. Напомним, 6 декабря цена биткоина достигла отметки в $44 000.

По данным CoinShares, приток в инструменты на базе биткоина составил $19,8 млн, тогда как у Ethereum — $9,7 млн. По словам аналитиков, первая криптовалюта остается основным объектом внимания инвесторов. Вместе с этим шестую неделю подряд инструменты на базе Ethereum также фиксируют приток капитала.

Связанные с блокчейном Solana продукты получили финансирование в размере $3,1 млн. В большинстве других проектов также наблюдалась положительная динамика.

Безусловным лидером среди поставщиков фондов стала CoinShares Digital Securities с показателем $18,4 млн. Среди компаний «в минусе» оказались два контрагента — CoinShares XBT и Purpose Investments.

На региональном уровне лидировала Германия с притоком $29,3 млн, тогда как в Гонконге отток средств составил $8 млн, а в Бразилии — $4,6 млн. Согласно отчету, акции блокчейн-компаний продемонстрировали наибольшее еженедельное поступление за всю историю наблюдений — $126 млн. .

Власти США будут осуществлять надзор за деятельностью Binance

Министерство юстиции США (DOJ) планирует провести подробный мониторинг деятельности криптовалютной биржи Binance. Новые обязательства компании включают сотрудничество в предоставлении властям США доступа ко всем документам, записям и ресурсам по запросу.

8 декабря 2023 года ведомство опубликовало документ, свидетельствующий о намерениях властей США осуществлять государственный надзор за финансовыми операциями и деловой активностью Binance. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк отметил, что документ напоминает «список рекомендаций консалтинговой фирмы».

«Исчерпывающий перечень обязательств Binance по соблюдению требований выглядит как список пожеланий консалтинговой фирмы. Его внедрение и исполнение обойдется в десятки, если не сотни миллионов долларов», — заявил он.

В частности, новые обязательства биржи включают сотрудничество в предоставлении властям доступа к документам, записям и ресурсам по их запросу. Кроме того, Binance должна «приложить все усилия, чтобы предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям».

Согласно документу, за деятельностью биржи будут следить несколько отделов, в том числе отдел по отмыванию денег и возврат активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона. Кроме того, соглашение о признании вины предусматривает пятилетний надзор со стороны агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Примечательно, что ведомство имеет право не информировать Binance о своих выводах, а немедленно сообщать правительству США о возможных нарушениях.

По словам эксперта, любые другие государственные органы, в частности SEC, могут обратиться в ведомство за дополнительной информацией о Binance.

IRS потребовала от FTX выплатить $24 миллиарда в виде налогов

Юристы FTX обжалуют «абсурдное» требование IRS, согласно которому биржа должна погасить задолженность в размере $24 млрд — втрое больше, чем обязательства платформы перед клиентами. Об этом говорится в ходатайстве.

Представители биржи запросили информацию в ведомства о логике таких расчетов.

В апреле Налоговая служба планировала взыскать $44 млрд, но за полгода сократила сумму почти вдвое — она якобы охватывает отчисления с 2018 по 2022 год, согласно Cointelegraph.

В IRS объяснили задолженность неуплаченными подоходными налогами, налогами на занятость и штрафами, принадлежащими FTX и ее аффилированным лицам. Цифра не является окончательной с учетом продолжения аудита.

В ведомстве настаивают, что оценки основываются на презумпции правильности, а бремя доказывания обратного лежит на FTX. Представители биржи назвали подобные заявления «аргументом Алисы в стране чудес».

По словам юристов FTX, у компании нет обязательств перед Налоговой службой. Они назвали их «абсурдными и необоснованными», сославшись на ответы партнера Ernst&Young на 2300 информационных запросов IRS и предоставление документов. Часть из них будет направлена до 15 января 2024 года, говорится в документе.

Согласно заявлению, за трехлетнюю историю организация не распределяла дивиденды или прибыль и «не зарабатывала ничего, что могло бы приблизиться к суммам, поддерживающим требования ведомства о выплате налогов на $24 млрд». Напротив, FTX потеряла огромную сумму денег.

«Единственным источником возмещения для государства есть изъятие средств у жертв. Поскольку нет оснований предъявлять какие-либо налоговые претензии к должникам, зависимость IRS от своих собственных процессов способствует лишь задержке выплат пострадавшим», — говорится в документе.

Следующее слушание по делу о банкротстве состоится 13 декабря.