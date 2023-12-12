Ark Invest продала акции Coinbase на $49,2 млн, США будет присматривать за Binance: что нового на крипторынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 декабря 2023, 11:33 Читати українською

Ark Invest продала акции Coinbase на $49,2 млн, США будет присматривать за Binance: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ark Invest продала акции Coinbase на $49,2 млн

В пятницу, 8 декабря, компания Ark Invest продала в общей сложности 335 860 акций биржи Coinbase из трех фондов — ARKW, ARKK и ARKF. Реализация акций принесла $49,2 млн.

Акции были проданы по цене $146,4. Стоит отметить, что эта продажа акций компанией Ark Invest вторая по величине в 2023 году. Предыдущий был в июле.

Тогда компания продала акции на $53 млн. по цене в $110,7. С начала 2023 года курс этой позиции вырос с $33,6 до $140,22.

У Ark Invest была еще одна продажа в этом месяце — 6 декабря 2023 года. В целом за прошедшую неделю, с 4 по 11 декабря, компания реализовала акции Coinbase на $73,5 млн.

Поступление средств в криптофонды составило почти $43 миллиона

Компания CoinShares представила еженедельный отчет о финансовых притоках средств в биржевые продукты (ETP). В период со 2 по 8 декабря 2023 года эксперты зафиксировали приток капитала в размере $42,8 млн.

Напомним, за прошлый отчетный период этот показатель составил около $176 млн.

Аналитики отметили интерес к продуктам, позволяющим открывать короткие позиции. Они объяснили спрос активным ростом стоимости цифровых активов. Напомним, 6 декабря цена биткоина достигла отметки в $44 000.

По данным CoinShares, приток в инструменты на базе биткоина составил $19,8 млн, тогда как у Ethereum — $9,7 млн. По словам аналитиков, первая криптовалюта остается основным объектом внимания инвесторов. Вместе с этим шестую неделю подряд инструменты на базе Ethereum также фиксируют приток капитала.

Связанные с блокчейном Solana продукты получили финансирование в размере $3,1 млн. В большинстве других проектов также наблюдалась положительная динамика.

Безусловным лидером среди поставщиков фондов стала CoinShares Digital Securities с показателем $18,4 млн. Среди компаний «в минусе» оказались два контрагента — CoinShares XBT и Purpose Investments.

На региональном уровне лидировала Германия с притоком $29,3 млн, тогда как в Гонконге отток средств составил $8 млн, а в Бразилии — $4,6 млн. Согласно отчету, акции блокчейн-компаний продемонстрировали наибольшее еженедельное поступление за всю историю наблюдений — $126 млн. .

Власти США будут осуществлять надзор за деятельностью Binance

Министерство юстиции США (DOJ) планирует провести подробный мониторинг деятельности криптовалютной биржи Binance. Новые обязательства компании включают сотрудничество в предоставлении властям США доступа ко всем документам, записям и ресурсам по запросу.

8 декабря 2023 года ведомство опубликовало документ, свидетельствующий о намерениях властей США осуществлять государственный надзор за финансовыми операциями и деловой активностью Binance. Бывший сотрудник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джон Рид Старк отметил, что документ напоминает «список рекомендаций консалтинговой фирмы».

«Исчерпывающий перечень обязательств Binance по соблюдению требований выглядит как список пожеланий консалтинговой фирмы. Его внедрение и исполнение обойдется в десятки, если не сотни миллионов долларов», — заявил он.

В частности, новые обязательства биржи включают сотрудничество в предоставлении властям доступа к документам, записям и ресурсам по их запросу. Кроме того, Binance должна «приложить все усилия, чтобы предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям».

Согласно документу, за деятельностью биржи будут следить несколько отделов, в том числе отдел по отмыванию денег и возврат активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона. Кроме того, соглашение о признании вины предусматривает пятилетний надзор со стороны агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

Примечательно, что ведомство имеет право не информировать Binance о своих выводах, а немедленно сообщать правительству США о возможных нарушениях.

По словам эксперта, любые другие государственные органы, в частности SEC, могут обратиться в ведомство за дополнительной информацией о Binance.

IRS потребовала от FTX выплатить $24 миллиарда в виде налогов

Юристы FTX обжалуют «абсурдное» требование IRS, согласно которому биржа должна погасить задолженность в размере $24 млрд — втрое больше, чем обязательства платформы перед клиентами. Об этом говорится в ходатайстве.

Представители биржи запросили информацию в ведомства о логике таких расчетов.

В апреле Налоговая служба планировала взыскать $44 млрд, но за полгода сократила сумму почти вдвое — она якобы охватывает отчисления с 2018 по 2022 год, согласно Cointelegraph.

В IRS объяснили задолженность неуплаченными подоходными налогами, налогами на занятость и штрафами, принадлежащими FTX и ее аффилированным лицам. Цифра не является окончательной с учетом продолжения аудита.

В ведомстве настаивают, что оценки основываются на презумпции правильности, а бремя доказывания обратного лежит на FTX. Представители биржи назвали подобные заявления «аргументом Алисы в стране чудес».

По словам юристов FTX, у компании нет обязательств перед Налоговой службой. Они назвали их «абсурдными и необоснованными», сославшись на ответы партнера Ernst&Young на 2300 информационных запросов IRS и предоставление документов. Часть из них будет направлена до 15 января 2024 года, говорится в документе.

Согласно заявлению, за трехлетнюю историю организация не распределяла дивиденды или прибыль и «не зарабатывала ничего, что могло бы приблизиться к суммам, поддерживающим требования ведомства о выплате налогов на $24 млрд». Напротив, FTX потеряла огромную сумму денег.

«Единственным источником возмещения для государства есть изъятие средств у жертв. Поскольку нет оснований предъявлять какие-либо налоговые претензии к должникам, зависимость IRS от своих собственных процессов способствует лишь задержке выплат пострадавшим», — говорится в документе.

Следующее слушание по делу о банкротстве состоится 13 декабря.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами