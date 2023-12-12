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12 декабря 2023, 10:53 Читати українською

Еврозоне прогнозируют первую рецессию после пандемии — Bloomberg

Согласно опросу пула аналитиков Bloomberg, в четвертом квартале ВВП еврозоны сократится на 0,1% — таким образом, она войдет в рецессию. Впрочем, она будет неглубокой — в начале 2024 года ожидается вялое восстановление (+0,1%). Об этом пишет Bloomberg.

Согласно опросу пула аналитиков Bloomberg, в четвертом квартале ВВП еврозоны сократится на 0,1% — таким образом, она войдет в рецессию.
Фото:depositphotos

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Прежний консенсус-прогноз предполагал, что рост экономики зоны евро будет нулевым. Сейчас аналитики склоняются к тому, что ее утянет в минус самая мощная страна — Германия (минус 0,2% в четвертом квартале). Несмотря на снижение инфляции, она еще минимум год останется выше таргета ЦБ (2%), скорого снижения ставки ЕЦБ опрошенные не ждут.

Официальный прогноз Еврокомиссии по динамике ВВП выше — +0,2% в четвертом квартале после снижения на 0,1% в июле—сентябре.

Падение экономики

По данным Федерального статистического управления Германии, в период с июля по сентябрь текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны снизился на 0,1% по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем квартале.

Квартальное сокращение немецкой экономики увеличивает риск начала рецессии в стране и создает проблемы для экономического роста во всем европейском регионе, считают эксперты.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
veritas69
veritas69
12 декабря 2023, 12:04
#
Потрібно швидко прийняти Україну в ЄС — у нас ВВП росте
+
0
Fugas
Fugas
12 декабря 2023, 12:26
#
В країнах, де є перевиробництво, і продукції виробляється більше, ніж необхідне споживання, невеликий спад все одно лишає високі рівні економіки в цілому. А у нас якщо у тому році забили цвях в паркан заводу, а в цьому році два цвяхи, то це ріст на 50%.
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