Еврозоне прогнозируют первую рецессию после пандемии — Bloomberg

Согласно опросу пула аналитиков Bloomberg, в четвертом квартале ВВП еврозоны сократится на 0,1% — таким образом, она войдет в рецессию. Впрочем, она будет неглубокой — в начале 2024 года ожидается вялое восстановление (+0,1%). Об этом пишет Bloomberg.

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Прежний консенсус-прогноз предполагал, что рост экономики зоны евро будет нулевым. Сейчас аналитики склоняются к тому, что ее утянет в минус самая мощная страна — Германия (минус 0,2% в четвертом квартале). Несмотря на снижение инфляции, она еще минимум год останется выше таргета ЦБ (2%), скорого снижения ставки ЕЦБ опрошенные не ждут.

Официальный прогноз Еврокомиссии по динамике ВВП выше — +0,2% в четвертом квартале после снижения на 0,1% в июле—сентябре.

Падение экономики

По данным Федерального статистического управления Германии, в период с июля по сентябрь текущего года объем валового внутреннего продукта (ВВП) страны снизился на 0,1% по сравнению с ростом на 0,1% в предыдущем квартале.

Квартальное сокращение немецкой экономики увеличивает риск начала рецессии в стране и создает проблемы для экономического роста во всем европейском регионе, считают эксперты.