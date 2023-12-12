Биржевые цены на газ в Европе обвалились до минимума за два месяца

Биржевая цена газа на торгах ICE Futures обвалилась почти до $400 за тысячу кубометров. Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 5,2%, достигнув €36,6 за 1 МВт·ч, или $413,9 за тысячу кубометров с учетом текущего курса.

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В ходе торгов цена фьючерсов опускалась 6,7% — до €36 за 1 МВт·ч, или $407,3 за тысячу кубометров, это минимальный уровень с 6 октября.

Причина снижения цен

Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой погоды, высокого уровня запасов газа в хранилищах и высокого европейского импорта. После нескольких недель холодной погоды температура в Северной Европе снова начала повышаться, и это усугубляет и без того очень негативную картину на рынке газа, сообщили эксперты датской торговой компании Energi Danmark.

Ожидается, что средняя температура в Европе на этой неделе повысится, а в ближайшие два дня ожидается увеличение ветровой генерации, пишет Reuters. Усиление ветра, позволяющее нарастить выработку электроэнергии на ветряках, обычно снижает спрос на газ со стороны электростанций.

В компании Energi Danmark считают дальнейшее снижение биржевых цен на газ в Европе весьма вероятным из-за умеренной температуры, а также из-за того, что уровни хранения и импорта газа в регион остаются высокими.