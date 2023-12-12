Fitch: Объем международной помощи Украине в 2024 году будет ненамного меньше

В 2024 году объем международной помощи Украине будет не намного меньше, чем в 2023 году. Об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства Fitch Ratings, пишет Укринформ.

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Прогноз Fitch

«Несмотря на все возможные риски по утверждению обещанного финансирования, по оценкам Fitch бюджетная помощь на 2024 год будет чуть ниже 43 миллиардов долларов, запланированных на 2023 год», — говорится в сообщении.

Однако в Fitch видят неопределенность по финансированию в 2025 году, что может быть связано с избирательным процессом в США, потенциальной усталостью доноров и определенных рисков по планам финансирования ЕС.

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Рост госдолга

Fitch прогнозирует, что государственный долг вырастет до 94,5% ВВП к концу 2024 года с 84,1% к концу 2023 года.

Напомним

С начала года Украина получила международную помощь в размере почти 37,4 млрд дол. США, из которых более 4,7 млрд. получено в октябре-ноябре.