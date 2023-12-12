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12 декабря 2023, 8:38 Читати українською

Швеция объявила о зимнем пакете помощи для Украины на 120 млн евро

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (около 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут в поддержку населения страны зимой. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает SVT.

Швеция выделяет Украине 1,4 миллиарда крон (около 120 млн евро), которые, среди прочего, пойдут в поддержку населения страны зимой.
Фото:depositphotos

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Что известно

Новый пакет поддержки был представлен в понедельник премьер-министром Ульфом Кристерссоном и министром международного развития, сотрудничества и внешней торговли Йоханом Форсселлом.

По словам Кристерссона на пресс-конференции, это самая большая сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине.

Большая часть средств, 900 миллионов шведских крон, пойдет в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилищного строительства, здравоохранения и транспорта.

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Деньги, взятые из бюджета помощи Швеции, среди прочего пойдут на закупку оборудования для отопления и увеличения пропускной способности украинской электросети. Речь идет также о других мерах, которые помогут украинцам пережить зиму, например, строительство приютов.

По словам Форсселла, это было востребовано украинской стороной.

Он обвинил россию в проведении своеобразного «энергетического терроризма» против Украины.

«россия намеренно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того строгое испытание для гражданского населения стало еще более тяжелым. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как строить новое, так и восстанавливать то, что было разрушено», — сказал министр.

Кристерссон предупредил о последствиях, если страны ЕС не смогут договориться о расширенном долгосрочном бюджете на саммите в Брюсселе на этой неделе.

«Я все еще надеюсь, что это удастся сделать. Но я хочу подчеркнуть, что речь не идет об обычных европейских разногласиях, которые у нас иногда бывают, потому что тогда вы просто проводите еще одну встречу позже, но это будет иметь огромные последствия, если мы не договоримся», — сказал он.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
12 декабря 2023, 8:45
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Интересное издание — SVT, просмотрел. и нашел статью —

Во вторник ЕС выдвинет предложение направить Украине помощь на сумму до 15 миллиардов евро — более 155 миллиардов крон. Деньги будут взяты из доходов от российских активов, размещенных в ЕС и замороженных после попытки полномасштабного вторжения России. Об этом сообщил в понедельник газете Financial Times комиссар Европейской комиссии по торговле Валдис Домбровскис, сообщает Reuters.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage?inlagg=bd98e6a68f0591a7234e92d485a50d9f
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