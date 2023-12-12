Национальный банк Украины установил на 12 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 36,8716 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.
НБУ понизил курс гривны на 12 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 12 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,67 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро также выросло на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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