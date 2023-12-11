НБУ понизил курс гривны на семь копеек

Национальный банк Украины установил на 11 декабря 2023 официальный курс гривны на уровне 36,7424 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 11 декабря установил официальный курс евро на уровне 39,60 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевело на 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

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