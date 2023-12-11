К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро также выросло на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 декабря: доллар и евро резко растут
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Открытие 11 декабря
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Закрытие 11 декабря
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Изменения
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36,76/36,78
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36,89/36,92
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13/14
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39,54/39,55
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39,67/39,69
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13/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,50 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,55 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 40,50−40,67 грн.
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Источник: Минфин
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