Курс валют на вечер 11 декабря: доллар и евро резко растут

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро также выросло на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 11 декабря Закрытие 11 декабря Изменения доллар 36,76/36,78 36,89/36,92 13/14 евро 39,54/39,55 39,67/39,69 13/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,50 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,60−37,70, евро — 40,50−40,67 грн.

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