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11 декабря 2023, 16:15 Читати українською

Цены на электроэнергию для бизнеса выросли в октябре еще на 7%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) в ноябре 2023 года составила 4 357,80 грн за МВт-час, это на 7,2% больше, чем в октябре (4 065,58 грн за МВт — год). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) в ноябре 2023 года составила 4 357,80 грн за МВт-час, это на 7,2% больше, чем в октябре (4 065,58 грн за МВт — год).
Фото:depositphotos

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По данным госкомпании «Оператор рынка», ценовой индекс базовой нагрузки BASE в ноябре вырос до 4 040,95 грн за МВт-ч, что на 7,5% больше, чем в октябре (3759,61 грн/мВт-ч).

На внутрисуточном рынке (ВДР) средневзвешенная стоимость акцептованной электроэнергии составила 4 603,94 грн за МВт-ч, что на 5,9% выше, чем в октябре (4 348,37 грн/МВт-ч).

Причина роста

Причиной роста ценового электроэнергии на спотовом рынке в ноябре стало повышение спроса на фоне похолодания.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
11 декабря 2023, 17:21
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И будет дороже всё.
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