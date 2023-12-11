Цены на электроэнергию для бизнеса выросли в октябре еще на 7%

Средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РДН) в ноябре 2023 года составила 4 357,80 грн за МВт-час, это на 7,2% больше, чем в октябре (4 065,58 грн за МВт — год). Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По данным госкомпании «Оператор рынка», ценовой индекс базовой нагрузки BASE в ноябре вырос до 4 040,95 грн за МВт-ч, что на 7,5% больше, чем в октябре (3759,61 грн/мВт-ч).

На внутрисуточном рынке (ВДР) средневзвешенная стоимость акцептованной электроэнергии составила 4 603,94 грн за МВт-ч, что на 5,9% выше, чем в октябре (4 348,37 грн/МВт-ч).

Причина роста

Причиной роста ценового электроэнергии на спотовом рынке в ноябре стало повышение спроса на фоне похолодания.