Украинцы стали больше покупать электромобили: какие модели предпочитают

В ноябре в Украине купили 4316 электрокаров, что на 4% меньше, чем в октябре, но почти втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили -4239 штук (новых — 827, подержанных — 3412).

Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.

Среди новых электромобилей украинцы чаще всего покупают:

Volkswagen ID.4 (297 единиц)

Toyota BZ4X (64)

BYD Song (55)

Honda eNS1 (50)

Volkswagen ID.6 (48)

Среди подержанных электромобилей самой популярной моделью остается Nissan Leaf — в ноябре ее приобрели 515 раз, на втором месте — Tesla Model 3 (385), на третьем — Volkswagen e-Golf (355), на четвертом — Tesla Model Y (284), замыкает Audi E-Tron (201).

В целом, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин — с 17% до 20%.

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