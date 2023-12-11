В ноябре в Украине купили 4316 электрокаров, что на 4% меньше, чем в октябре, но почти втрое больше, чем в ноябре прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Украинцы стали больше покупать электромобили: какие модели предпочитают
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Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили -4239 штук (новых — 827, подержанных — 3412).
Из 77 коммерческих электромобилей новыми были только 10 автомобилей.
Среди новых электромобилей украинцы чаще всего покупают:
- Volkswagen ID.4 (297 единиц)
- Toyota BZ4X (64)
- BYD Song (55)
- Honda eNS1 (50)
- Volkswagen ID.6 (48)
Среди подержанных электромобилей самой популярной моделью остается Nissan Leaf — в ноябре ее приобрели 515 раз, на втором месте — Tesla Model 3 (385), на третьем — Volkswagen e-Golf (355), на четвертом — Tesla Model Y (284), замыкает Audi E-Tron (201).
В целом, с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 33 тыс электромобилей, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
К тому же в регистрациях BEV увеличилась доля новых машин — с 17% до 20%.
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