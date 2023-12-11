Количество благотворительных организаций возросло почти вдвое с начала полномасштабной войны — Опендатабот

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Всего в Украине насчитывается 208385 неприбыльных организаций. Среди них больше всего общественных объединений — 57 497, или 27,5% от общего количества.

На втором месте — объединение совладельцев многоквартирного дома (16%), далее следуют некоммерческие бюджетные учреждения (15%), религиозные (10,4%) и благотворительные организации (9,9%) и другие.

Заметно сократилось количество бюджетных учреждений и творческих союзов — на 27,6% и 26,9% соответственно.

В столице зарегистрировано больше неприбыльных организаций — 11,8% от общего количества в стране. Ежегодно их количество растет. За период полномасштабной войны в столице добавилось более 4 тысяч таких учреждений.

Второе место занимает Львовская область — 7.8%. На третьем — Днепропетровщина: 7.3%. Замыкают пятерку лидеров Одесской и Киевской областей, 5.8% и 5% соответственно.