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11 декабря 2023, 13:00 Читати українською

Григорий Козловский и ФК «Рух» вместе с Emily Resort устроили праздничный уикенд для детей ко Дню Святого Николая

Григорий Козловский и ФК «Рух», вместе с гостинично-развлекательным комплексом Emily Resort провели уикенд для детей-переселенцев и детей погибших Героев ко Дню Святого Николая.

Григорий Козловский, Григорий Петрович Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy, Hryhorii Kozlovskyi

Григорий Козловский — почетный президент ФК «Движение», известный бизнесмен и меценат

«На базу Академии Ф К „Рух“ приехали дети из фондов „Дети Героев“ и „Я — Мариуполь“. Они обратились к нам с инициативой создать для детей атмосферу праздника. Мы думали, как это сделать, и решили провести однодневный уикенд на территории Академии „Руха“ и Emily Resort. 35 детей посетили местные аттракционы и локации, а также ознакомились с бытом юных футболистов. Также дети из других фондов и организаций смогли посмотреть спектакль „Отпуск по волшебным обстоятельствам“ посвященный празднику Святого Николая», — рассказала о мероприятии менеджер по маркетингу ФК «Рух» Юлия Климентович.

Дети и их сопровождающие побывали на экскурсии в сказочном городке зимних развлечений Winterville и Парке Великанов, посетили Emily Zoo и поиграли в интерактивные игры с талисманом «Руха» — Рухменом.

Детвора отправились в Академию «Руха», где посмотрели, как живут юные воспитанники «желто-черных», пообщались с тренерами и игроками, а также попробовали местную кухню и узнали, как питаются футболисты.

«Сегодня очень важно дать детям ощущение безопасности и защищенности. Когда мир вокруг хаотичный и непредсказуемый, праздники дают детям ощущение стабильности и опоры. Они показывают, что даже в трудные времена есть место для радости и веселья. Я очень рад тому, что мы смогли создать хоть небольшое чудо для детей наших защитников, детей переселенцев и детей других уязвимых категорий. И надеюсь, что путешествие в нашу Академию оставит в сердцах маленьких украинцев приятные и теплые воспоминания», — отметил меценат и основатель Академии Григорий Козловский .

Как отметила специалист по поддержке пострадавших семей БФ «Дети Героев» Ольга Леус, на уикенд приехали дети, которые потеряли на войне одного или двух родителей: как военных, так и гражданских. Дети смогли развлечься и отвлечься от повседневных проблем.

Председатель Подберезцовской ОТГ Василий Коваль отметил, что посетить праздник собрались дети военнослужащих, которые защищают Украину, дети из числа ВПО, дети погибших защитников и дети, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Поэтому очень важно подарить им кусочек позитива и на таких мероприятиях они отвлекаются от событий, происходящих в Украине.

«Хочу поблагодарить ФК „Рух“, комплекс Emily Resort, Григория Козловского, Юлию Думанскую за эту возможность и за то, что дети смогли почувствовать себя именно
детьми», — добавил Коваль.

Дети посетили праздничное представление «Отпуск по волшебным обстоятельствам». В целом это действо в этот день посмотрели 832 ребенка, которые окунулись в атмосферу праздника в комплексе Emily Resort и в Академии «Руха».

«Для нас это уже традиция — делать праздник для детей на День Святого Николая. Мы ставим тематический мюзикл. У нас есть 7 спектаклей, которые посмотрели около 5 тысяч детей. С первых дней своей работы Emily Resort вовлечен в благотворительные проекты: комплекс помогает военным и делает различные активности для детей. Этот спектакль был для нас очень важен, ведь 832 ребенка из интернатов, спецшкол, дети из числа ВПО, дети защитников были в зале и смогли почувствовать атмосферу праздника. Мы имеем все возможности, чтобы организовать такое действо и очень довольны, что дети были счастливы», — сказал маркетинговый директор гостинично-развлекательного комплекса Emily Resort Денис Рынский.

Заслуженный юрист Украины Алексей Резник рассказал, что из года в год Винницкая община занимается вопросами детей. В частности, ежедневно растет количество детей, лишенных родительской опеки. Также возросло количество детей-переселенцев. Поэтому Резник отметил, что сейчас чрезвычайно важно дарить детям ощущение праздника и сделать так, чтобы дети верили в чудеса.

«Большое спасибо Григорию Петровичу Козловскому и всей команде ФК „Рух“ и комплексу Emily Resort за организацию этого действа и поддержку социально- незащищенных слоев населения, которые таким образом могут посещать различные благотворительные мероприятия», — добавил Алексей Резник.

Источник: Минфин
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