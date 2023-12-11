За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1030 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 339 850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 декабря: 1030 российских оккупантов, 19 танков и 18 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 339 850 (+1030) человек,
- танков — 5655 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 10560 (+31) ед,
- артиллерийских систем — 8070 (+6) ед,
- РСЗО — 919 (+0) ед,
- средства ПВО — 605 (+0) ед,
- самолетов — 324 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6154 (+18),
- крылатые ракеты — 1586 (+0),
- корабли /катера — 22 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 10636 (+13) ед,
- специальная техника — 1168 (+6).
Источник: Минфин
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