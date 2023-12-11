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11 декабря 2023, 8:12 Читати українською

НБУ оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay

Национальный банк оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно.

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Причина штрафа

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведение первичного финансового мониторинга, включая не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме давал ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила подачи отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Кого еще оштрафовал НБУ

  • Государственный Укрэксимбанк на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
  • банк «Авангард» — на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
  • ООО «Алекскредит» — на 595 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение требований для предотвращения отмывания средств;
  • ООО «Валта груп» — на 250 тысяч гривен за нарушение при проведении валютно-обменных операций;
  • ГК «Ломбард «Добрые традиции» — на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
  • ООО «СБ «Гранд иншур» — на 102 тысяч гривен за несвоевременное представление отчетности;
  • ООО «ФК «Контракт плюс» и ООО «ФК «Финекстра» — на 51 тыс. гривен каждое за непредставление отчетности;
  • ЧАО «УФГ» — на 50 тысяч гривен за предоставление недостоверной информации о валютных операциях.

Кроме того, Нацбанк предоставил письменные оговорки «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК «Омега Финанс».

Источник: Минфин
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