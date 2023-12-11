НБУ оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay

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Причина штрафа

Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведение первичного финансового мониторинга, включая не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.

Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме давал ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила подачи отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.

Кого еще оштрафовал НБУ

Государственный Укрэксимбанк на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;

банк «Авангард» — на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;

ООО «Алекскредит» — на 595 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение требований для предотвращения отмывания средств;

ООО «Валта груп» — на 250 тысяч гривен за нарушение при проведении валютно-обменных операций;

ГК «Ломбард «Добрые традиции» — на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;

ООО «СБ «Гранд иншур» — на 102 тысяч гривен за несвоевременное представление отчетности;

ООО «ФК «Контракт плюс» и ООО «ФК «Финекстра» — на 51 тыс. гривен каждое за непредставление отчетности;

ЧАО «УФГ» — на 50 тысяч гривен за предоставление недостоверной информации о валютных операциях.

Кроме того, Нацбанк предоставил письменные оговорки «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК «Омега Финанс».