Национальный банк оштрафовал ООО «Свифт гарант» (владелец платежной системы Moneycom и крупнейшей сети платежных терминалов City24) и ФК «Контрактовый дом» (платежная система Easypay) на 12,36 млн грн и 8,95 млн грн соответственно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ оштрафовал владельцев терминалов City24 и платежной системы Easypay
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Причина штрафа
Компании оштрафованы за ненадлежащее обеспечение организации и проведение первичного финансового мониторинга, включая не обеспечение надлежащей идентификации инициаторов денежных переводов.
Кроме того, «Контрактовый дом» не вовремя и не в полном объеме давал ответы на запросы инспекционной группы НБУ. Компания также нарушила правила подачи отчетности, за что была дополнительно оштрафована на 51 тыс. грн.
Кого еще оштрафовал НБУ
- Государственный Укрэксимбанк на 400 тысяч гривен за нарушение требований проведения валютных операций;
- банк «Авангард» — на 51 тысячу гривен за ненадлежащее использование риск-ориентированного подхода;
- ООО «Алекскредит» — на 595 тысяч гривен за ненадлежащее исполнение требований для предотвращения отмывания средств;
- ООО «Валта груп» — на 250 тысяч гривен за нарушение при проведении валютно-обменных операций;
- ГК «Ломбард «Добрые традиции» — на 170 тыс. грн за нарушение требований по финмониторингу;
- ООО «СБ «Гранд иншур» — на 102 тысяч гривен за несвоевременное представление отчетности;
- ООО «ФК «Контракт плюс» и ООО «ФК «Финекстра» — на 51 тыс. гривен каждое за непредставление отчетности;
- ЧАО «УФГ» — на 50 тысяч гривен за предоставление недостоверной информации о валютных операциях.
Кроме того, Нацбанк предоставил письменные оговорки «Международному инвестиционному банку» и ООО «ФК «Омега Финанс».
Источник: Минфин
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