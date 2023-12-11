Выход Kernel из Варшавской биржи перенесен на 2024 год

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Kernel Holding сообщил на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, что производство по исключению компании из Варшавской фондовой биржи продлено из-за анализа дополнительных доказательств. Ожидается, что оно будет завершено в январе 2024 года.

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