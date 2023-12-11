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11 декабря 2023, 8:52 Читати українською

Выход Kernel из Варшавской биржи перенесен на 2024 год

Исключение акций агрохолдинга Kernel из Варшавской фондовой биржи продлено до следующего года, говорится в сообщении компании на бирже, пишет Forbes.

Исключение акций агрохолдинга Kernel из Варшавской фондовой биржи продлено до следующего года, говорится в сообщении компании на бирже, пишет Forbes.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиKernel Holding сообщил на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, что производство по исключению компании из Варшавской фондовой биржи продлено из-за анализа дополнительных доказательств.
Фото:depositphotos

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Подробности

Kernel Holding сообщил на основе информации, полученной от Управления финансового надзора Польши, что производство по исключению компании из Варшавской фондовой биржи продлено из-за анализа дополнительных доказательств. Ожидается, что оно будет завершено в январе 2024 года.

Читайте: Kernel уходит с Варшавской биржи: почему Веревский хочет сделать компанию частной

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что 15 мая Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ).

Официально Kernel объяснял решение уйти с биржи тем, что компания больше не видит преимущества от пребывания на Варшавской бирже.

Источник: Минфин
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