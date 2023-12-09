За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 900 российских военных, 6 танков и 14 крылатых ракет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Потери врага за 8 декабря: 900 солдат и 6 танков
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Общие боевые потери противника
- личного состава — 338120 (+900) человек
- танков — 5632 (+6) ед
- боевых бронированных машин — 10519 (+11) ед
- артиллерийских систем — 8058 (+1) ед
- РСЗО — 919 (+0) ед
- средства ПВО — 605 (+0) ед
- самолетов — 324 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6136 (+0)
- крылатые ракеты — 1585 (+14)
- корабли /катера — 22 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 10598 (+7) ед
- специальная техника — 1159 (+0)
Источник: Минфин
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