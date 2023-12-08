Курс валют на вечер 8 декабря: доллар резко растет, евро падает

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевело на 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.

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Валюта Открытие 8 декабря Закрытие 8 декабря Изменения доллар 36,60/36,68 36,76/36,78 16/10 евро 39,52/39,53 39,50/39,52 2/1

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,42, евро — 40,25−40,42 грн.

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