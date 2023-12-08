К закрытию межбанка курс доллара вырос на 16 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевело на 2 копейки в покупке и 1 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 8 декабря: доллар резко растет, евро падает
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Открытие 8 декабря
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Закрытие 8 декабря
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Изменения
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36,60/36,68
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36,76/36,78
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16/10
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39,52/39,53
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39,50/39,52
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2/1
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,45 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,60 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,42, евро — 40,25−40,42 грн.
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Источник: Минфин
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