Нацбанк оштрафовал двух страховщиков

Национальный банк оштрафовал АО «СК «Опека» (ЕГРПОУ 32670627) и ЧАО «СК «Интер-Плюс» (ЕГРПОУ 32586973). Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины

АО «СК «Опека» несвоевременно предоставило в НБУ файлы отчетности за девять месяцев 2023 года;

ЧАО «СК «Интер-Плюс» не смогло своевременно и в полном объеме предоставить информацию и документы по требованию регулятора.

Уплатить штраф страховые компании должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.

Решения о применении меры влияния по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг приняты 7 декабря 2023 года и вступают в силу 8 декабря 2023 года.