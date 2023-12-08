Национальный банк оштрафовал АО «СК «Опека» (ЕГРПОУ 32670627) и ЧАО «СК «Интер-Плюс» (ЕГРПОУ 32586973). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк оштрафовал двух страховщиков
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Причины
- АО «СК «Опека» несвоевременно предоставило в НБУ файлы отчетности за девять месяцев 2023 года;
- ЧАО «СК «Интер-Плюс» не смогло своевременно и в полном объеме предоставить информацию и документы по требованию регулятора.
Уплатить штраф страховые компании должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.
Решения о применении меры влияния по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг приняты 7 декабря 2023 года и вступают в силу 8 декабря 2023 года.
Источник: Минфин
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