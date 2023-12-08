Украина выполнила все структурные маяки МВФ, которые требовались для выделения нового транша

Украина выполнила ряд требований реформ, которые позволят получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил первый заместитель руководителя Комитета В Р по налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

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«Уже в понедельник (11 декабря) мы ждем положительного решения Совета МВФ и одобрения выделения транша нам примерно $900 млн. А к МВФ привязано многое другое финансирование», — отметил Железняк.

По его словам, также будет опубликована обновленная программа МВФ. Там появится около 12−13 новых маяков.

Напомним

«Минфин» писал, что совет директоров МВФ рассмотрит вопрос о втором пересмотре программы расширенного финансирования EFF и выделении третьего транша в размере SDR664 млн (около $880 млн по текущему курсу) для Украины 11 декабря.