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8 декабря 2023, 14:56 Читати українською

НБУ лишил лицензий шесть финансовых компаний

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии на предоставление финансовых услуг шести небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии на предоставление финансовых услуг шести небанковским финансовым учреждениям.
Фото: НБУ

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Кого Нацбанк лишил лицензий

  • ООО «Автоцентр «Мотор Сити»;
  • ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» и ООО «Гарантия успеха»;
  • ПО «Кучер и компания Ломбард «Партнер»;
  • ООО «ДСД Финанс»;
  • ООО «Информ-Актив»;
  • ООО «Ф К Факторинг Альфа».

Отмечается, что соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 декабря.

В НБУ напомнили, что с 7 августа по 28 сентября к указанным финансовым учреждениям уже применялись меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений лицензионных условий и причин, способствовавших их совершению.

Нарушения заключались, в частности, в невыполнении требований постановления правления НБУ «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 г. № 39».

Компании не выполнили решение регулятора и не устранили нарушение лицензионных условий. Решения об аннулировании лицензий вступают в силу с 8 декабря.

Источник: Минфин
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