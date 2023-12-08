Национальный банк аннулировал все имеющиеся лицензии на предоставление финансовых услуг шести небанковским финансовым учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ лишил лицензий шесть финансовых компаний
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Кого Нацбанк лишил лицензий
- ООО «Автоцентр «Мотор Сити»;
- ПО «Ломбард «Добрые традиции» ООО «Мой капитал» и ООО «Гарантия успеха»;
- ПО «Кучер и компания Ломбард «Партнер»;
- ООО «ДСД Финанс»;
- ООО «Информ-Актив»;
- ООО «
Ф К ФакторингАльфа».
Отмечается, что соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 7 декабря.
В НБУ напомнили, что с 7 августа по 28 сентября к указанным финансовым учреждениям уже применялись меры влияния в виде обязательства принять меры по устранению нарушений лицензионных условий и причин, способствовавших их совершению.
Нарушения заключались, в частности, в невыполнении требований постановления правления НБУ «Об особенностях применения процедур регистрации и лицензирования участников рынка небанковских финансовых услуг в период действия военного положения и внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 6 марта 2022 г. № 39».
Компании не выполнили решение регулятора и не устранили нарушение лицензионных условий. Решения об аннулировании лицензий вступают в силу с 8 декабря.
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