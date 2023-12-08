В Киеве движение поездов на «синей» ветке метро ограничили на полгода (обновлено)

Движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ожидается, что ремонтные работы продлятся полгода. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

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«Движение поездов метро на участке между станциями „Теремки“ — „Демеевская“ уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей», — говорится в сообщении КГГА.

Первоначально планировалось, что движение поездов будет ограничено с 9 декабря.

Как будут курсировать поезда

Так, поезда будут курсировать между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидской».

При этом станции метро «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки» продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Дублирующие маршруты

Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от «Теремков» до «Лыбидской».

Причина закрытия станций

Отмечается, что ограничения на участке «Теремки» — «Демеевская» вводятся в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. Движение поездов на этом отрезке придется полностью остановить до завершения работ.

«Такое решение принято сегодня Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА», — говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене подчеркнули, что вопрос безопасности пассажирских перевозок является приоритетом. Остановка движения поездов на этом участке линии метро — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008—2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.