В Киеве движение поездов на «синей» ветке метро ограничили на полгода (обновлено)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 декабря 2023, 12:56 Читати українською

В Киеве движение поездов на «синей» ветке метро ограничили на полгода (обновлено)

Движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» закрыто на время ремонта перегонного тоннеля. Ожидается, что ремонтные работы продлятся полгода. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

С 9 декабря движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» будет закрыто на время ремонта перегонного тоннеля.
Фото: facebook.com/kyivmetro

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Обновлено

«Движение поездов метро на участке между станциями „Теремки“ — „Демеевская“ уже остановлено из соображений безопасности и с учетом технического состояния тоннелей», — говорится в сообщении КГГА.

Первоначально планировалось, что движение поездов будет ограничено с 9 декабря.

Как будут курсировать поезда

Так, поезда будут курсировать между станциями «Героев Днепра» и «Лыбидской».

При этом станции метро «Демеевская», «Голосеевская», «Васильковская», «Выставочный центр», «Ипподром», «Теремки» продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

Дублирующие маршруты

Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от «Теремков» до «Лыбидской».

Причина закрытия станций

Отмечается, что ограничения на участке «Теремки» — «Демеевская» вводятся в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. Движение поездов на этом отрезке придется полностью остановить до завершения работ.

«Такое решение принято сегодня Постоянной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА», — говорится в сообщении.

В Киевском метрополитене подчеркнули, что вопрос безопасности пассажирских перевозок является приоритетом. Остановка движения поездов на этом участке линии метро — вынужденный шаг во избежание внештатной ситуации во время интенсивного движения поездов.

Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений.

Перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбидская» сооружались в пойме реки Лыбидь в 2008—2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях при искусственном водоснижении.

По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 декабря 2023, 13:31
#
Что творится!!! А жетоны еще продают? Надо прикупить мешочек!
+
0
56669450
56669450
8 декабря 2023, 15:11
#
Прикупи, а то вдруг закончатся и до конца пенсии не хватит.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
8 декабря 2023, 15:37
#
Посмотрю, а то на сметану может не хватить.
+
0
mrsinicev
mrsinicev
8 декабря 2023, 14:17
#
Не долго проработала новая ветка. Жители теремков наверное в восторге.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает VitaliiV и 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами